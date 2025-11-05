За период с апреля по сентябрь в Японии зафиксировано рекордное количество наблюдений азиатского чёрного медведя
Токио, 4 ноября (Jiji Press). Министерство охраны окружающей среды сообщило, что с апреля по сентябрь в Японии было зарегистрировано в общей сложности 20 792 наблюдений азиатских чёрных медведей, что является самым высоким показателем за шестимесячный период с начала сбора данных в 2009 финансовом году.
Этот показатель значительно превзошел предыдущий рекорд в 15 832 случая, установленный за аналогичный период 2024 финансового года.
Больше всего случаев зарегистрировано в префектуре Иватэ – 4499, за ней следует Акита – 4005. Обе префектуры расположены в северо-восточном регионе Тохоку.
«Медведи появляются в районах проживания людей, включая городские районы и сатояма (деревни в лесах)», – заявил на пресс-конференции министр окружающей среды Исихара Хиротака.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
