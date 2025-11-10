Охотники и местная администрация испытывают усталость из-за кризиса с медведями в префектуре Акита

Новости

Акита, 9 ноября (Jiji Press). В условиях необычно частых нападений медведей на людей в префектуре Акита на северо-востоке Японии местные чиновники и члены охотничьей ассоциации, которым поручено реагировать на кризис, проявляют признаки усталости.

Медведи появляются и днём, и ночью, иногда вынуждая проводить операции по отлову по выходным. Нехватка ловушек-ящиков стала серьёзной проблемой, и ситуация обострилась настолько, что потребовалась поддержка со стороны Сил самообороны.

По данным правительства префектуры Акита, за 2025 финансовый год медведи убили четырех человек и около 60 получили ранения. На сайте префектуры «Кумадасу», посвящённом медведям, только в октябре зафиксировано более 5500 случаев их появления.

В городе Дайсэн в октябре было зарегистрировано около 500 случаев появления медведей. Городские власти отправляются на места, чтобы подтвердить наблюдение или отогнать медведей при каждом поступлении сообщений. «Мы должны реагировать независимо от выходных или нерабочего времени», – сказал один измученный чиновник.

Из-за резкого увеличения численности медведей городские власти практически исчерпали запасы ловушек-ящиков и в срочном порядке закупили ещё восемь единиц.

