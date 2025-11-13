ЛДП предлагает меры против нападений медведей

Новости

Токио, 12 ноября (Jiji Press). Проектная группа правящей Либерально-демократической партии Японии подготовила срочное предложение по мерам борьбы с нападениями медведей.

Меры включают в себя трудоустройство людей, имеющих охотничьи лицензии, в качестве «государственных охотников», обучение бывших сотрудников Сил самообороны и полиции методам борьбы с медведями, а также закупку электрических ограждений, ловушек и других необходимых товаров.

Целевая группа предложила центральному правительству оказать местным органам власти финансовую поддержку для покрытия расходов на такие меры.

Также были предложены дальнейшие усилия по распространению информации о так называемой системе экстренной охоты, которая позволяет охотникам охотиться с оружием на городских территориях по решению местных органов власти.

ЛДП планирует представить предложение генеральному секретарю кабинета министров Кихаре Минору 13 ноября. Правительство намерено принять срочные меры к середине ноября.

