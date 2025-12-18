Япония приветствует продление разрешения по «Сахалину-2»
Токио, 18 декабря 2025 года (Jiji Press) — Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору 18 декабря приветствовал решение США продлить исключение, позволяющее Японии продолжать импорт продукции проекта по разработке нефти и природного газа «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России.
«Продление исключения из санкций было осуществлено надлежащим образом», — заявил Кихара на пресс-конференции в резиденции премьер-министра. «Мы примем все возможные меры для обеспечения стабильных поставок сжиженного природного газа».
Министерство финансов США объявило в среду, что разрешение на операции, срок действия которого истекает в пятницу, продлено до 18 июня 2026 года. Это решение позволяет японским торговым гигантам Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp., которые владеют долями в проекте, продолжать закупки СПГ.
Вашингтон призвал Японию прекратить импорт СПГ из «Сахалина-2» в рамках усилий по ужесточению санкций против России. В октябре министр финансов Скотт Бессент обратился к Токио с просьбой сократить импорт СПГ, заявив, что любые закупки российских энергоносителей должны быть заменены поставками из других стран.
Тем не менее премьер-министр Японии Такаити Санаэ сообщила президенту США Дональду Трампу на встрече в том же месяце, что её стране будет трудно выйти из проекта из-за соображений энергетической безопасности.
