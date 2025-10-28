Министры финансов Японии и США обсудили вопрос российского СПГ — администрация Трампа просит прекратить импорт

Новости

Токио, 27 октября (Jiji Press) — Министр финансов Японии Катаяма Сацуки 27 октября встретилась в здании Министерства финансов с министром финансов США Бессентом Скоттом, прибывшим в Японию с визитом. На переговорах обсуждался российский сжиженный природный газ (СПГ), импорт которого администрация Трампа просит Японию прекратить.

В беседе с журналистами после встречи Катаяма пояснила: «Президент Дональд Трамп хочет завершить войну (в Украине), и в связи с этим речь шла о санкциях против России, включая вопрос импорта».

Стороны также обменялись мнениями по поводу инвестиций в США на сумму 550 млрд долларов (около 80 трлн йен) на основе японо-американского тарифного соглашения. Относительно валютных вопросов министр отметила, что «деликатных обсуждений не было».

Это была первая очная встреча финансовых министров после назначения Катаямы новым премьер-министром Японии Такаити Санаэ на прошлой неделе. «Мы подтвердили важность тесного сотрудничества между Японией и США и при администрации Такаити», — сказала Катаяма.

