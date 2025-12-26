Исследование показало, что наличие собак может улучшать социальные навыки подростков
НовостиОбщество Наука
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 25 декабря (Jiji Press)/ Исследование, проведенное японской группой ученых, показало, что наличие собаки дома, вероятно, способствует изменению микробиома подростков, делая их более счастливыми и улучшая их социальные навыки.
Результаты исследования, основанные на опросах детей и экспериментах с участием мышей, были опубликованы в американском журнале iScience.
По словам Кикусуи Такэфуми, профессора Университета Адзабу и члена исследовательской группы, микробиота кишечника детей частично изменяется либо из-за попадания в организм детей бактерий, обитающих в организме собак, либо из-за изменений в желудочно-кишечной среде, вызванных изменениями в психологическом состоянии детей, связанными с жизнью с собаками.
По мнению исследователей, социальные навыки детей улучшаются благодаря блуждающему нерву, который проходит через кишечник и стимулирует высвобождение окситоцина, известного как гормон любви.
Наличие собаки также открывает детям больше возможностей для взаимодействия с членами семьи и соседями посредством занятий, связанных с собакой, таких как кормление, уборка и прогулки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Не только Хатико: памятники знаменитым собакам в Японии
- Верный пёс Хатико: символ преданности на станции Сибуя
- «Собачья жизнь» в Японии: 30% владельцев собак не могут гулять каждый день, 60% гуляют менее 30 минут в день
- Рейтинг пород собак в Японии: той-пудели сохраняют лидерство
- Животные за работой (2): собака Креа в начальной школе Святой Маргариты
- Дорога без границ: воспоминания о легендарном японском путешественнике Уэмуре Наоми
- Собаки-проводники в Японии: 928 работающих собак при потребности в 3000
- Знакомьтесь – Юри, собака, спасённая семьёй императора Японии
- Порода акита: собаки-самураи
- Отношение японцев к животным (часть вторая)
- Прощание с любимым роботом: похороны собак AIBO
- Кошки и собаки: самые любимые животные в Японии
- «Ня-ня» и «ван-ван»: как мяукать и лаять по-японски?