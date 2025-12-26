Исследование показало, что наличие собак может улучшать социальные навыки подростков

Новости

Токио, 25 декабря (Jiji Press)/ Исследование, проведенное японской группой ученых, показало, что наличие собаки дома, вероятно, способствует изменению микробиома подростков, делая их более счастливыми и улучшая их социальные навыки.

Результаты исследования, основанные на опросах детей и экспериментах с участием мышей, были опубликованы в американском журнале iScience.

По словам Кикусуи Такэфуми, профессора Университета Адзабу и члена исследовательской группы, микробиота кишечника детей частично изменяется либо из-за попадания в организм детей бактерий, обитающих в организме собак, либо из-за изменений в желудочно-кишечной среде, вызванных изменениями в психологическом состоянии детей, связанными с жизнью с собаками.

По мнению исследователей, социальные навыки детей улучшаются благодаря блуждающему нерву, который проходит через кишечник и стимулирует высвобождение окситоцина, известного как гормон любви.

Наличие собаки также открывает детям больше возможностей для взаимодействия с членами семьи и соседями посредством занятий, связанных с собакой, таких как кормление, уборка и прогулки.

