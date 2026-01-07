В Японии служебные собаки утешают детей, которые попали в больницу
Новости
Токио, 6 января (Jiji Press). Некоторые медицинские учреждения в Японии начали использовать служебных собак для сопровождения госпитализированных детей во время лечения и реабилитации, чтобы уменьшить тревогу, связанную с разлукой с семьями.
Из-за высоких затрат некоторые больницы обращаются к краудфандингу, чтобы завести служебных собак, широко используемых в США и других странах, причём предпочтительной породой являются ретриверы, благодаря их спокойному характеру.
В отличие от собак-терапевтов, которые посещают больницы и взаимодействуют с пациентами в ограниченном объёме, служебные собаки назначаются в больницы и работают с кинологами, прошедшими специализированную подготовку.
Собаки сопровождают детей, перенесших операцию, и помогают в реабилитации посредством игр.
Согласно данным организации Shine On! Kids, сертифицированной некоммерческой организации из района Тюо в Токио, служебную собаку впервые использовали в Японии в 2010 году в детской больнице Сидзуоки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
