В Японии служебные собаки утешают детей, которые попали в больницу

Токио, 6 января (Jiji Press). Некоторые медицинские учреждения в Японии начали использовать служебных собак для сопровождения госпитализированных детей во время лечения и реабилитации, чтобы уменьшить тревогу, связанную с разлукой с семьями.

Из-за высоких затрат некоторые больницы обращаются к краудфандингу, чтобы завести служебных собак, широко используемых в США и других странах, причём предпочтительной породой являются ретриверы, благодаря их спокойному характеру.

В отличие от собак-терапевтов, которые посещают больницы и взаимодействуют с пациентами в ограниченном объёме, служебные собаки назначаются в больницы и работают с кинологами, прошедшими специализированную подготовку.

Собаки сопровождают детей, перенесших операцию, и помогают в реабилитации посредством игр.

Согласно данным организации Shine On! Kids, сертифицированной некоммерческой организации из района Тюо в Токио, служебную собаку впервые использовали в Японии в 2010 году в детской больнице Сидзуоки.

