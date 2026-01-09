В Японии в период с апреля по ноябрь зафиксировано рекордное количество в 47 000 наблюдений азиатских чёрных медведей
Токио, 8 января (Jiji Press). По данным Министерства окружающей среды, с апреля по ноябрь 2025 года в Японии было зафиксировано 47 038 случаев наблюдения азиатских чёрных медведей, что является самым высоким показателем с момента появления сопоставимых данных в 2009 финансовом году.
Показатель за восемь месяцев почти вдвое превысил предыдущий годовой рекорд в 24 348 случаев, зафиксированный в 2023 финансовом году.
По данным министерства, число отловленных медведей, включая бурых медведей, с апреля 2025 года достигло рекордного уровня в 12 659 особей по состоянию на конец ноября прошлого года, впервые превысив отметку в 10 000.
По префектурам наибольшее количество наблюдений азиатских чёрных медведей зафиксировано в Аките – 13 172 случая, за ней следуют Иватэ – 9270, Ниигата – 3265 и Мияги – 3056.
В Аките также было отловлено наибольшее количество медведей для предотвращения ущерба и контроля численности популяции – 2564 особи. На северо-восточный регион Тохоку, включая Акиту, пришлось около 65% всех отловленных медведей.
