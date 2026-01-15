В Японии и в 2026 году продолжают встречать азиатских чёрных медведей

Новости

Токио, 14 января (Jiji Press). В Японии и после наступления нового года продолжают замечать медведей вблизи населённых пунктов, несмотря на то, что обычно в это время они находятся в спячке.

Многочисленные сообщения о наблюдениях, в основном в северо-восточном регионе Тохоку, включают в себя случаи столкновений с транспортными средствами и повреждения имущества, например, разбитые стёкла офисного окна.

По данным Министерства окружающей среды, с апреля по ноябрь прошлого года по всей стране было зафиксировано 47 038 случаев наблюдения азиатских чёрных медведей, что примерно вдвое превышает предыдущий годовой рекорд, установленный в 2023 финансовом году.

За тот же восьмимесячный период число пойманных медведей, в том числе бурых медведей в самой северной префектуре Хоккайдо, достигло рекордного уровня в 12 659 особей.

Хотя считается, что в это время года медведи впадают в спячку, по данным полиции, с Нового года их видели на Хоккайдо, в шести префектурах Тохоку и в центральной префектуре Ниигата.

