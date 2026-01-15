В Японии и в 2026 году продолжают встречать азиатских чёрных медведей
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 14 января (Jiji Press). В Японии и после наступления нового года продолжают замечать медведей вблизи населённых пунктов, несмотря на то, что обычно в это время они находятся в спячке.
Многочисленные сообщения о наблюдениях, в основном в северо-восточном регионе Тохоку, включают в себя случаи столкновений с транспортными средствами и повреждения имущества, например, разбитые стёкла офисного окна.
По данным Министерства окружающей среды, с апреля по ноябрь прошлого года по всей стране было зафиксировано 47 038 случаев наблюдения азиатских чёрных медведей, что примерно вдвое превышает предыдущий годовой рекорд, установленный в 2023 финансовом году.
За тот же восьмимесячный период число пойманных медведей, в том числе бурых медведей в самой северной префектуре Хоккайдо, достигло рекордного уровня в 12 659 особей.
Хотя считается, что в это время года медведи впадают в спячку, по данным полиции, с Нового года их видели на Хоккайдо, в шести префектурах Тохоку и в центральной префектуре Ниигата.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Медведи в Японии: жизнь рядом с дикими соседями
- В 2023 году в Японии участились нападения медведей: 212 пострадавших, 6 человек погибло
- В Японии стремятся помочь владельцам лицензий на охоту получить охотничий опыт
- Начало сезона охоты в Японии: рост случаев нападения животных и проблема старения охотников
- В этом году в Японии зафиксировано наибольшее количество наблюдений медведей за последние пять лет
- В Японии участились нападения медведей
- Из-за эпидемии изменилось поведение оленей в Нара
- Бунт диких животных (часть первая)
- Бунт диких животных (часть вторая)
- Конфликт людей и кабанов: способы сосуществования с дикой природой