КДП и Комэйто договорились о создании новой центристской партии — единый список по пропорциональной системе на выборах в Палату представителей

Токио, 15 января (Jiji Press) — Конституционно-демократическая партия Японии и Комэйто договорились о создании новой политической партии, провозглашающей «центристский курс», до официального объявления выборов в Палату представителей, которое, как ожидается, состоится 27 января. Об этом стало известно по итогам встречи лидеров двух партий, прошедшей во второй половине дня 15 января в здании парламента.

Председатель КДП Нода Ёсихико и лидер Комэйто Сайто Тэцуо согласились сформировать новую партию, в которую войдут исключительно депутаты Палаты представителей от обеих политических сил. Ожидается, что Нода и Сайто займут посты сопредседателей. Название новой партии может быть утверждено уже 16 января.

На предстоящих выборах в нижнюю палату парламента новая партия намерена выдвинуть единый список кандидатов по пропорциональной системе. Основной целью проекта является привлечение избирателей, критически настроенных по отношению к кабинету премьер-министра Такаити Санаэ.

В настоящее время КДП располагает 148 депутатами Палаты представителей (включая заместителя председателя палаты), а Комэйто — 24 депутатами. Если все они примут участие в новой партии, её фракция будет насчитывать 172 депутата, что приблизит её по численности к Либерально-демократической партии, имеющей 196 мест. Нода заявил журналистам, что цель на выборах — стать крупнейшей партией в Палате представителей.

Согласно договорённости, депутаты обеих партий временно выйдут из своих организаций, после чего присоединятся к новой партии. При этом КДП и Комэйто сохранят свои нынешние партийные структуры: члены Палаты советников и местные депутаты продолжат оставаться в прежних партиях. Нода отметил, что в перспективе возможен поэтапный процесс объединения.

Нода пояснил, что инициатива исходила от Комэйто, которая указала на необходимость создания объединяющей оси «центристских реформ». Лидеры двух партий также призвали к участию в новом проекте другие политические силы, включая Демократическую партию для народа. Однако её председатель Тамаки Юитиро 15 января заявил журналистам, что партия не намерена присоединяться к новой структуре.

Говоря о политическом курсе действующего правительства, Нода подчеркнул, что при администрации Такаити наблюдается «смещение вправо», в том числе в сфере политики безопасности, и отметил важность создания силы, способной противостоять правящей коалиции. По его словам, это «шанс вернуть центристские силы в самый центр политической сцены».

Сайто, в свою очередь, заявил о стремлении к инклюзивной политике и обществу сосуществования, подчеркнув намерение объединить людей, разделяющих эти ценности, ради изменения политического курса страны.

Сайто также сообщил, что Комэйто не будет выдвигать собственных кандидатов в одномандатных округах. Сам он намерен баллотироваться по пропорциональной системе в Китайском избирательном блоке.

Перед встречей КДП на совместном собрании депутатов обеих палат парламента поручила Ноде полностью курировать вопрос, связанный с созданием новой партии. Аналогичное решение приняло и руководство Комэйто, делегировав соответствующие полномочия Сайто.

Механизм «единого списка» предполагает, что несколько партий создают политическую организацию и включают своих кандидатов по пропорциональной системе в один общий список. Генеральный секретарь КДП Адзуми Дзюн 15 января сообщил журналистам в Токио, что партия ранее уже предлагала Комэйто использовать этот формат в рамках координации действий на выборах в Палату представителей.







