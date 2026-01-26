В Японии началось исследование гражданства проживающих в государственном жилье

Новости

Токио, 23 января (Jiji Press). Министерство земельных ресурсов Японии заявило, что изучает вопрос о том, известно ли местным органам власти по всей стране о гражданстве жителей, проживающих в государственном жилье.

Министерство начнет подводить итоги опроса уже в феврале. В 2025 финансовом году оно направило муниципалитетам уведомление с просьбой определить гражданство новых жителей.

Опрос проводится в связи с тем, что некоторые местные органы власти фиксируют гражданство иностранных граждан, а другие – нет.

Выявление преобладающих групп граждан разных стран среди иностранных жителей поможет чиновникам решить такие проблемы, как осведомлённость о правилах поведения и реагирование на стихийные бедствия, заявили представители министерства.

Опрос, начатый 6 января, охватывает префектурные и муниципальные органы власти по всей стране, но не запрашивает данные о количестве иностранных жителей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

