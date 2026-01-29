Министры обороны Японии и Южной Кореи проведут переговоры 30 января

Новости

Токио, 28 января (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро проведет переговоры со своим южнокорейским коллегой Ан Гюбаком в его родном городе Йокосука 30 января, сообщило министерство обороны.

Ожидается, что на встрече на базе морских Сил самообороны в Йокосуке министры обеих стран подтвердят намерение активизировать обмены в сфере обороны и обсудят ситуацию в Северной Корее, обладающей ядерным и ракетным оружием.

Цель Коидзуми – укрепить доверие с южнокорейским министром посредством встречи в своём родном городе в префектуре Канагава, граничащей с Токио.

По данным Министерства национальной обороны Южной Кореи, Ан посетит Японию с 29 по 31 января. Он также планирует посетить Национальную академию обороны и штаб 7-го флота ВМС США, расположенные в Йокосуке.

Ранее министр обороны Южной Кореи приезжал в Японию в июле 2024 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме