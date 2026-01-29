Министры обороны Японии и Южной Кореи проведут переговоры 30 января
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 28 января (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро проведет переговоры со своим южнокорейским коллегой Ан Гюбаком в его родном городе Йокосука 30 января, сообщило министерство обороны.
Ожидается, что на встрече на базе морских Сил самообороны в Йокосуке министры обеих стран подтвердят намерение активизировать обмены в сфере обороны и обсудят ситуацию в Северной Корее, обладающей ядерным и ракетным оружием.
Цель Коидзуми – укрепить доверие с южнокорейским министром посредством встречи в своём родном городе в префектуре Канагава, граничащей с Токио.
По данным Министерства национальной обороны Южной Кореи, Ан посетит Японию с 29 по 31 января. Он также планирует посетить Национальную академию обороны и штаб 7-го флота ВМС США, расположенные в Йокосуке.
Ранее министр обороны Южной Кореи приезжал в Японию в июле 2024 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Президент Южной Кореи стремится укрепить связи с Японией
- Китай стал крупнейшим источником туристических расходов в Японии в 2025 году — около 2 трлн йен, но в октябре–декабре показатель снизился почти на 20%
- Китай призывает граждан не посещать Японию
- Премьер-министр Такаити отказалась отозвать свои комментарии по поводу возможной чрезвычайной ситуации с Тайванем
- Правительство не изменит официальную позицию по «критической ситуации для выживания» в связи с заявлением премьера Такаити
- Правительство и правящая партия Японии теряют «китайские каналы» = выход Комэйто и уход Никаи из политики
- Трамп призвал Такаити воздержаться от провокаций в адрес Китая по вопросу Тайваня: WSJ
- Китайские военные самолёты направляли боевые радары на самолёты Сил самообороны Японии