Доходы авиакомпании JAL на маршрутах в Китай опустились на 20% ниже запланированных

Токио, 4 февраля (Jiji Press). Компания Japan Airlines заявила, что её доходы от пассажирских перевозок по китайским маршрутам в декабре прошлого года были примерно на 20% ниже первоначального плана после того, как Пекин выпустил уведомления, призывающие китайских граждан воздержаться от поездок в Японию.

Компания заявила, что слабость рынка сохранялась и в январе, и в последующие месяцы.

Тем не менее, доходы от пассажирских перевозок по маршрутам в Китай и обратно составляют лишь около 8% от общей выручки группы JAL от международных авиаперевозок.

«Убытки от недополученной выручки на маршруте в Китай могут быть покрыты в этом финансовом году, поскольку выручка на других маршрутах остается очень высокой», – заявил исполнительный вице-президент Сайто Юдзи на пресс-конференции 3 февраля.

По данным JAL, выручка от рейсов в Китай в декабре упала на 1 миллиард йен у самой JAL и примерно на 300 миллионов йен у дочерней компании Spring Japan Co., лоукост-перевозчика, базирующегося в Нарите, префектура Тиба, недалеко от Токио, по сравнению с первоначально запланированным уровнем.

