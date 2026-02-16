В Японии создан мемориальный сайт в честь «гениального» шимпанзе
НовостиОбщество Наука
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Инуяма, префектура Айти, 15 февраля (Jiji Press). Центр эволюционного происхождения человеческого поведения Киотского университета создал мемориальный веб-сайт в память об Ай – шимпанзе, известной как «гений» за свои когнитивные способности, спустя месяц после её смерти в возрасте 49 лет.
«Ай была моим научным партнёром и многому меня научила о мышлении и существовании шимпанзе, а также о людях», – сказал 47-летний Адати Икума, доцент университета, который работал с шимпанзе в течение 18 лет.
Ай родилась в Африке и прибыла в центр в Инуяме, префектура Айти, центральная Япония, в 1977 году в возрасте одного года.
Адати сказал, что она была «любопытна и хорошо адаптировалась к искусственной среде».
Проект «Ай» начался в 1978 году с исследования мыслительных и языковых способностей шимпанзе. В 1985 году в британском научном журнале Nature была опубликована статья об Ай. В 1989 году она сбежала из центра, используя найденный неподалеку ключ, что привлекло внимание общественности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Не только Хатико: памятники знаменитым собакам в Японии
- Верный пёс Хатико: символ преданности на станции Сибуя
- «Собачья жизнь» в Японии: 30% владельцев собак не могут гулять каждый день, 60% гуляют менее 30 минут в день
- Рейтинг пород собак в Японии: той-пудели сохраняют лидерство
- Животные за работой (2): собака Креа в начальной школе Святой Маргариты
- Дорога без границ: воспоминания о легендарном японском путешественнике Уэмуре Наоми
- Собаки-проводники в Японии: 928 работающих собак при потребности в 3000
- Знакомьтесь – Юри, собака, спасённая семьёй императора Японии
- Порода акита: собаки-самураи
- Отношение японцев к животным (часть вторая)
- Прощание с любимым роботом: похороны собак AIBO
- Кошки и собаки: самые любимые животные в Японии
- «Ня-ня» и «ван-ван»: как мяукать и лаять по-японски?