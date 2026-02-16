В Японии создан мемориальный сайт в честь «гениального» шимпанзе

Новости

Инуяма, префектура Айти, 15 февраля (Jiji Press). Центр эволюционного происхождения человеческого поведения Киотского университета создал мемориальный веб-сайт в память об Ай – шимпанзе, известной как «гений» за свои когнитивные способности, спустя месяц после её смерти в возрасте 49 лет.

«Ай была моим научным партнёром и многому меня научила о мышлении и существовании шимпанзе, а также о людях», – сказал 47-летний Адати Икума, доцент университета, который работал с шимпанзе в течение 18 лет.

Ай родилась в Африке и прибыла в центр в Инуяме, префектура Айти, центральная Япония, в 1977 году в возрасте одного года.

Адати сказал, что она была «любопытна и хорошо адаптировалась к искусственной среде».

Проект «Ай» начался в 1978 году с исследования мыслительных и языковых способностей шимпанзе. В 1985 году в британском научном журнале Nature была опубликована статья об Ай. В 1989 году она сбежала из центра, используя найденный неподалеку ключ, что привлекло внимание общественности.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме