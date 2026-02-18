Игрок команды «Хиросима Карп» Хацуки обвинён по делу о «зомби-сигаретах»

Новости

Хиросима, 17 февраля (Jiji Press). 16 февраля прокуратура округа Хиросима предъявила обвинение игроку команды «Хиросима Тоё Карп» Хацуки Рютаро в нарушении закона о фармацевтических препаратах и ​​медицинских изделиях за предполагаемое использование этомидата, запрещённого препарата, также известного как «зомби-сигареты».

Согласно обвинительному заключению, 25-летний Хацуки предположительно употребил путём возгонки и вдыхания небольшое количество наркотика у себя дома в городе Хиросима на западе Японии примерно 16 декабря.

Этомидат используется для анестезии в медицинских учреждениях за рубежом и был включён в японский список разрешенных препаратов в мае 2025 года.

По данным источников в полиции, после ареста в прошлом месяце Хацуки первоначально отрицал употребление наркотиков, но позже признал свою вину.

