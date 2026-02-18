Игрок команды «Хиросима Карп» Хацуки обвинён по делу о «зомби-сигаретах»
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Хиросима, 17 февраля (Jiji Press). 16 февраля прокуратура округа Хиросима предъявила обвинение игроку команды «Хиросима Тоё Карп» Хацуки Рютаро в нарушении закона о фармацевтических препаратах и медицинских изделиях за предполагаемое использование этомидата, запрещённого препарата, также известного как «зомби-сигареты».
Согласно обвинительному заключению, 25-летний Хацуки предположительно употребил путём возгонки и вдыхания небольшое количество наркотика у себя дома в городе Хиросима на западе Японии примерно 16 декабря.
Этомидат используется для анестезии в медицинских учреждениях за рубежом и был включён в японский список разрешенных препаратов в мае 2025 года.
По данным источников в полиции, после ареста в прошлом месяце Хацуки первоначально отрицал употребление наркотиков, но позже признал свою вину.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Полиция Токио начала использовать экспресс-тест на «наркотики для изнасилования на свидании»
- Япония вводит уголовную ответственность за употребление каннабиса
- Количество изъятых таможенной службой Японии наркотиков шестой год подряд превышало 1 тонну
- Шесть австралийских собак будут работать в японской таможенной службе
- В 2020 году таможня Японии изъяла на 43% меньше наркотических веществ, чем в предыдущем году
- В Японии стремительно растут объёмы изымаемой жидкой марихуаны
- Низкий уровень преступности в Японии: 0,2 убийства на 100000 человек
- В Японии всё больше преступлений, связанных с оборотом марихуаны
- Япония и метамфетамины: в Азии растет спрос на синтетические наркотики
- Якудза: организованная преступность в Японии
- Насколько «безопасна» Япония в сравнении с другими странами?