Президент Южной Кореи предпримет шаги для улучшения отношений с Японией
НовостиПолитика
Сеул, 1 марта (Jiji Press). Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что предпримет меры, которые позволят гражданам его страны и Японии в большей степени ощутить преимущества улучшения двусторонних отношений.
В своей речи, посвященной 107-й годовщине движения за независимость 1919 года от японского колониального господства на Корейском полуострове, Ли заявил, что добьётся этого посредством «челночной дипломатии», или взаимных визитов лидеров двух стран.
Он подчеркнул важность сотрудничества с Японией и воздержался от критики соседней страны или упоминания сложных исторических вопросов. Это была его первая речь на ежегодной церемонии с момента вступления в должность в июне прошлого года.
Своими заявлениями он, по всей видимости, хотел продемонстрировать намерение принять конкретные меры для дальнейшего активизации экономического сотрудничества и обменов между людьми, поскольку признаёт, что тенденция к улучшению двусторонних отношений уже полностью сформировалась.
Сотрудничество между Японией и Южной Кореей имеет решающее значение, особенно в то время, когда международные нормы, установленные после Второй мировой войны, подвергаются серьёзным угрозам со стороны логики применения силы, заявил Ли.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
