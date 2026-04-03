В Японии участились случаи обнаружения медведей, которые выходят из спячки
Токио, 3 апреля (Jiji Press). Местные власти Японии предупреждают людей о необходимости быть осторожными и остерегаться медведей, выходящих из спячки.
По данным Министерства окружающей среды, к февралю число жертв нападений медведей в 2025 финансовом году достигло 237 человек, что является самым высоким показателем за 10 лет. Число погибших достигло 13 человек, в основном в северной префектуре Хоккайдо и северо-восточном регионе Тохоку, впервые превысив отметку в 10 человек.
Проснувшись от спячки, обычно в конце марта или позже, медведи активно ищут пищу и могут проявлять агрессию.
8 марта 69-летний офисный работник сбился с туристической тропы и упал в снежную яму на горе Ивагами в северо-восточной префектуре Иватэ, где столкнулся с медведем и получил лёгкую травму – медведь укусил его в левую икру.
В связи с этим 24 марта правительство префектуры выпустило предупреждение о появлении медведей, которое обычно публикуется в апреле или позже. «Если вы встретите медведя, пожалуйста, действуйте спокойно, и в том числе не поворачивайтесь к нему спиной», – призвал представитель префектуры.
Статьи по теме
- Медведи в Японии: жизнь рядом с дикими соседями
- В 2023 году в Японии участились нападения медведей: 212 пострадавших, 6 человек погибло
- В Японии стремятся помочь владельцам лицензий на охоту получить охотничий опыт
- Начало сезона охоты в Японии: рост случаев нападения животных и проблема старения охотников
- В этом году в Японии зафиксировано наибольшее количество наблюдений медведей за последние пять лет
- В Японии участились нападения медведей
- Из-за эпидемии изменилось поведение оленей в Нара
- Бунт диких животных (часть первая)
- Бунт диких животных (часть вторая)
- Конфликт людей и кабанов: способы сосуществования с дикой природой