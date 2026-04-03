В Японии участились случаи обнаружения медведей, которые выходят из спячки

Токио, 3 апреля (Jiji Press). Местные власти Японии предупреждают людей о необходимости быть осторожными и остерегаться медведей, выходящих из спячки.

По данным Министерства окружающей среды, к февралю число жертв нападений медведей в 2025 финансовом году достигло 237 человек, что является самым высоким показателем за 10 лет. Число погибших достигло 13 человек, в основном в северной префектуре Хоккайдо и северо-восточном регионе Тохоку, впервые превысив отметку в 10 человек.

Проснувшись от спячки, обычно в конце марта или позже, медведи активно ищут пищу и могут проявлять агрессию.

8 марта 69-летний офисный работник сбился с туристической тропы и упал в снежную яму на горе Ивагами в северо-восточной префектуре Иватэ, где столкнулся с медведем и получил лёгкую травму – медведь укусил его в левую икру.

В связи с этим 24 марта правительство префектуры выпустило предупреждение о появлении медведей, которое обычно публикуется в апреле или позже. «Если вы встретите медведя, пожалуйста, действуйте спокойно, и в том числе не поворачивайтесь к нему спиной», – призвал представитель префектуры.

