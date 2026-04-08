В Японии за контрабанду стимуляторов арестован пакистанец

Токио, 7 апреля (Jiji Press). Японская полиция и другие органы власти арестовали гражданина Пакистана и пятерых других лиц по подозрению в контрабанде в Японию 270 килограммов стимулирующих наркотиков стоимостью около 14,3 миллиарда йен из Объединённых Арабских Эмиратов в декабре или январе.

По словам источников, знакомых с ходом расследования, 53-летний пакистанский торговец подержанными автомобилями Батт Шафкат Муштак отрицает выдвинутые против него обвинения. Столичная полиция Токио подозревает, что Муштак является членом пакистанской сети по контрабанде наркотиков.

По данным полиции, он спрятал стимуляторы в 18 из 742 пакетов белого порошка, используемого в качестве косметического средства, в контейнере из ОАЭ. Контейнер прибыл к причалу в токийском порту в декабре и оставался там до тех пор, пока не был задекларирован для импорта в марте, сообщили полиция и другие источники.

Предполагается, что остальные пятеро мужчин, граждане Пакистана или Шри-Ланки, помогали с процедурами экспорта и транспортировкой.

