В Японии число случаев обнаружения чёрных медведей в 2025 финансовом году выросло в 2,5 раза
Токио, 11 мая (Jiji Press). Согласно предварительным данным Министерства окружающей среды, опубликованным 11 мая, число случаев наблюдения азиатских чёрных медведей в Японии в 2025 финансовом году достигло 50 776, что является самым высоким показателем с момента появления сопоставимых данных в 2009 финансовом году.
Общее число наблюдений за 2025 финансовый год, закончившийся в марте этого года, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 20 513 в предыдущем финансовом году. Министерство считает, что увеличение числа посещений связано с неурожаем, в том числе желудей.
По префектурам наибольшее количество наблюдений азиатских чёрных медведей зафиксировано в Аките, на северо-востоке Японии, 13 592 случая, за ней следует соседняя Иватэ, где было зарегистрировано 9739 случаев.
Чёрных медведей нет в самой северной префектуре Хоккайдо, семи юго-западных префектурах Кюсю и самой южной префектуре, Окинаве.
Общее количество пойманных медведей по всей стране, включая бурых, также достигло рекордного уровня в 14 720 особей. Наибольшее количество было зафиксировано в Аките – 2690 особей.
