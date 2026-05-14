[Видео] Выставка мер защиты от нападений животных: спреи, дроны и многое другое
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В условиях участившихся нападений медведей на людей по всей Японии 13 мая на масштабной выставке «Региональная выставка по предотвращению стихийных бедствий» (Tokyo Big Sight) была создана «Зона мер снижения рисков нападений диких животных», где были представлены различные средства для предотвращения человеческих жертв. Среди них – спрей от медведей, содержащий более 2% капсаицина, распыляющий жидкость на расстояние до 10 метров, а также электрические ограждения и маты для предотвращения проникновения медведей. Система Bear Alert, которая интегрирует функции искусственного интеллекта в камеры видеонаблюдения для повышения точности обнаружения медведей, может обнаруживать медведей на расстоянии до 110 метров, предоставляя людям время для эвакуации. Кроме того, на выставке показали, как дроны, оснащённые баллончиками со спреем, эффективны в отпугивании птиц, таких как вороны, с помощью звука и отпугивающих средств, уменьшая их присутствие в данном районе. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Медведи в Японии: жизнь рядом с дикими соседями
- В 2023 году в Японии участились нападения медведей: 212 пострадавших, 6 человек погибло
- В Японии стремятся помочь владельцам лицензий на охоту получить охотничий опыт
- Начало сезона охоты в Японии: рост случаев нападения животных и проблема старения охотников
- В этом году в Японии зафиксировано наибольшее количество наблюдений медведей за последние пять лет
- В Японии участились нападения медведей
- Из-за эпидемии изменилось поведение оленей в Нара
- Бунт диких животных (часть первая)
- Бунт диких животных (часть вторая)
- Конфликт людей и кабанов: способы сосуществования с дикой природой