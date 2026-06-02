В Японии тестируют систему для автоматического отпугивания медведей, использующую искусственный интеллект

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Хида, префектура Гифу, 1 июня (Jiji Press). В центральной японской префектуре Гифу в ответ на участившиеся случаи проникновения медведей в населённые районы тестируется система на основе искусственного интеллекта, которая обнаруживает медведей и автоматически распыляет отпугивающее средство.

Система, получившая название AIBeS, была разработана компанией Hyke Inc., расположенной в Асахикаве, самой северной префектуре, Хоккайдо, и специализирующейся на дистанционном мониторинге с использованием искусственного интеллекта.

Когда система обнаруживает животное с помощью тепловизоров или других детекторов, активируется её камера, и программное обеспечение с искусственным интеллектом анализирует отснятый материал. Если животное идентифицировано как медведь, система автоматически распыляет спрей от медведей, имеющийся в продаже.

Испытания проводятся в городе Хида. Система AIBeS может работать круглосуточно и использоваться даже в горных районах.

К широко распространенным традиционным мерам отпугивания медведей относятся издавание звуков, которые им не нравятся, и мигание света. Но, учитывая, что некоторые животные могли привыкнуть к этим методам, в системе решили использовать отпугивающие химические средства.

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