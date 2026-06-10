Японский космический зонд «Хаябуса-2» совершит облёт астероида Торифунэ 5 июля
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Токио, 9 июня (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что его беспилотный зонд «Хаябуса-2» будет наблюдать за астероидом Торифунэ примерно в 18:30 5 июля во время высокоскоростного пролёта.
После сброса на Землю в декабре 2020 года капсулы с песком и другими образцами с астероида Рюгу, космический аппарат «Хаябуса-2» находится в длительной миссии с целью достижения новой цели исследования – астероида 1998 KY 26 – в июле 2031 года.
Как сообщило японское агентство JAXA, в рамках миссии зонд попытается сфотографировать Торифунэ с расстояния не более 1 километра, когда будет пролетать мимо со скоростью 5 километров в секунду.
Контролируя траекторию «Хаябуса-2» с высокой точностью, чтобы максимально приблизить его к астероиду Торифунэ, JAXA также стремится протестировать технологии, которые могли бы помочь изменить траекторию астероида, потенциально находящегося на пути столкновения с Землёй.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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