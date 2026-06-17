Япония и Нидерланды договорились об углублении сотрудничества в области безопасности

Новости

Токио, 16 июня (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его голландская коллега Дилан Йешилгоз-Зегериус договорились углубить сотрудничество в области безопасности между своими странами.

На встрече в Токио министр Нидерландов выразила заинтересованность в заключении соглашения о передаче Японии военной техники и технологий. Коидзуми отреагировал положительно.

Они разделяли понимание того, что безопасность евроатлантического и индо-тихоокеанского регионов неразделимы и что эффективное сотрудничество имеет важное значение. Коидзуми приветствовал заход в порт Токио фрегата ВМС Нидерландов «Де Рюйтер».

В декабре прошлого года правительства Японии и Нидерландов подписали соглашение о закупках и взаимном обслуживании, позволяющее Силам самообороны Японии и голландским вооружённым силам обмениваться топливом и боеприпасами. Министры подтвердили свое намерение в кратчайшие сроки ввести соглашение в действие.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме