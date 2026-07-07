Японское космическое агентство опубликовало фотографию астероида Торифунэ, сделанную космическим зондом «Хаябуса-2»

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Токио, 6 июля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало фотографию астероида Торифунэ, сделанную беспилотным зондом «Хаябуса-2» с близкого расстояния во время пролёта мимо астероида накануне.

Фотография была сделана всего за секунду до запланированного времени максимального сближения космического зонда «Хаябуса-2» с астероидом. На момент съёмки расстояние между «Хаябусой-2» и Торифунэ, как полагают, составляло всего несколько сотен метров. Национальное космическое агентство определит точное расстояние в ходе дальнейшего анализа.

На снимке запечатлены детали Торифунэ, которые могут дать ключ к пониманию происхождения астероида – например, расположение камней на его поверхности.

Ожидается, что технология управления, позволившая зонду совершить близкий пролёт мимо астероида, поможет в защите Земли от потенциальных столкновений с астероидами.

«Я не могу забыть, как был потрясён, когда увидел это изображение, – сказал на пресс-конференции Мимасу Юя, руководитель группы расширенной миссии «Хаябуса-2» в JAXA. – Меня поразило, что «Хаябуса-2» сделала такой хороший снимок в мимолётный момент пролёта».

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