Японское космическое агентство успешно посадило испытательную ракету для многоразового использования
НовостиТехнологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 11 июля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно посадило небольшую испытательную ракету с целью в будущем использовать ракеты повторно.
На испытательном полигоне Носиро в префектуре Акита на северо-востоке Японии испытательная ракета RV-X медленно приземлилась, поднявшись примерно на 11 метров и совершив горизонтальное движение, сохраняя при этом вертикальное положение в течение 40 секунд полета.
После посадки JAXA не обнаружила серьёзных проблем с испытательной ракетой. Агентство проанализирует данные, полученные в ходе лётных испытаний.
«Мы успешно завершили испытательный полет и получили необходимые данные, – заявил на пресс-конференции Ито Такаси, руководитель отдела исследований и разработок JAXA. – Мы с облегчением вздохнули после того, как (испытательная ракета) успешно стартовала и приземлилась».
Испытательная ракета длиной 7,3 метра и диаметром 1,8 метра, использующая жидкое водородное топливо, является прототипом многоразовой первой ступени будущих крупных ракет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Томми Ли Джонс в Японии: пятнадцать лет в роли инопланетянина
- Глава проекта «Хаябуса-2» выразил радость в связи с получением капсулы с космическим веществом от исследовательского зонда
- Выбран следующий астероид, к которому направится зонд «Хаябуса-2»
- Исследовательская группа выращивает бактерии из слоя возрастом 100 млн лет
- Японские исследователи выяснили, что бактерии могут выживать в космосе
- Японские исследователи обнаружили остатки одного из крупнейших кратеров в Солнечной системе
- Компания Mitsubishi Heavy Industries успешно запустила зонд ОАЭ на Марс
- Закон о космической деятельности и деятельность венчурных предприятий: Япония стремится к расширению космического бизнеса
- Японская космическая программа: 50 лет со времени лунной миссии программы «Аполлон»
- Японская компания разработает спутник для уборки космического мусора
- Японская космическая программа празднует юбилей