Японское космическое агентство успешно посадило испытательную ракету для многоразового использования

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Токио, 11 июля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно посадило небольшую испытательную ракету с целью в будущем использовать ракеты повторно.

На испытательном полигоне Носиро в префектуре Акита на северо-востоке Японии испытательная ракета RV-X медленно приземлилась, поднявшись примерно на 11 метров и совершив горизонтальное движение, сохраняя при этом вертикальное положение в течение 40 секунд полета.

После посадки JAXA не обнаружила серьёзных проблем с испытательной ракетой. Агентство проанализирует данные, полученные в ходе лётных испытаний.

«Мы успешно завершили испытательный полет и получили необходимые данные, – заявил на пресс-конференции Ито Такаси, руководитель отдела исследований и разработок JAXA. – Мы с облегчением вздохнули после того, как (испытательная ракета) успешно стартовала и приземлилась».

Испытательная ракета длиной 7,3 метра и диаметром 1,8 метра, использующая жидкое водородное топливо, является прототипом многоразовой первой ступени будущих крупных ракет.

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