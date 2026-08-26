Правительство Японии установило рекомендуемые технические характеристики для репеллентов против медведей
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Токио, 25 августа (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии впервые опубликовало набор рекомендуемых технических характеристик для аэрозолей, отпугивающих медведей. Рекомендации включают минимальное время распыления в шесть секунд и дальность распыления 7,5 метров или более.
Рекомендации также включают в себя целевой показатель концентрации активных ингредиентов, включая капсаицин, в 1-2%, а также меры безопасности, такие как возможность для пользователя определять направление распыления на ощупь, предотвращение случайного распыления и отображение сроков годности.
Министерство надеется, что эти данные будут использоваться компаниями в качестве ориентира при разработке репеллентов, а потребителями – при выборе продукции.
По данным министерства, в последние годы растет число жертв среди людей в результате нападений медведей, что повышает интерес к отпугивающим спреям.
Однако единого стандарта для таких продуктов не существует, и считается, что некоторые из них, продающиеся сейчас, обладают лишь ограниченным эффектом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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