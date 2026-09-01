Японские тюрьмы активизируют диалог с гражданами

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Токио, 31 августа (Jiji Press). Японские тюрьмы взаимодействуют с гражданами посредством программы «интерактивного посещения учреждений», которая позволяет посетителям и сотрудникам тюрем обмениваться мнениями.

Эта инициатива является следствием включения уголовного наказания в виде лишения свободы с принудительным трудом в категорию лишения свободы без труда в соответствии с пересмотренным Уголовным кодексом, который вступил в силу в июне 2025 года.

В рамках этой реформы особое внимание уделяется предотвращению повторных правонарушений после освобождения из тюрем и обеспечению детального подхода к лечению заключенных с учётом индивидуальных особенностей, таких как деменция и инвалидность.

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