Японские тюрьмы активизируют диалог с гражданами
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Токио, 31 августа (Jiji Press). Японские тюрьмы взаимодействуют с гражданами посредством программы «интерактивного посещения учреждений», которая позволяет посетителям и сотрудникам тюрем обмениваться мнениями.
Эта инициатива является следствием включения уголовного наказания в виде лишения свободы с принудительным трудом в категорию лишения свободы без труда в соответствии с пересмотренным Уголовным кодексом, который вступил в силу в июне 2025 года.
В рамках этой реформы особое внимание уделяется предотвращению повторных правонарушений после освобождения из тюрем и обеспечению детального подхода к лечению заключенных с учётом индивидуальных особенностей, таких как деменция и инвалидность.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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