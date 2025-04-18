في مفارقة لافتة في بلد يعتبر الأرز قلب مائدته اليومية، ارتفعت أسعار هذه السلعة الأساسية في اليابان إلى أكثر من الضعف خلال عام واحد فقط. وعلى الرغم من تدخل الحكومة عبر إطلاق مخزوناتها الاستراتيجية، فإن الأسعار ما تزال تقاوم الانخفاض، مما يثير القلق بشأن استقرار الأمن الغذائي والتكاليف المعيشية في البلاد.

سجّل متوسط سعر 5 كيلوغرامات من الأرز في المتاجر الكبرى في اليابان 4206 ين خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار، بزيادة قدرها 10 ين مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا للأسبوع الثالث عشر على التوالي من الارتفاعات المتواصلة في الأسعار.

تُعد هذه البيانات مؤشراً على الضغوط المستمرة التي يواجهها سوق الأغذية في البلاد، ويتم تجميعها من قبل وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية اليابانية استنادًا إلى معلومات مقدّمة من حوالي 1000 متجر كبير بأنحاء اليابان، عبر شركة البيانات KSP-SP.

ورغم أن وتيرة الزيادة تباطأت قليلًا في الآونة الأخيرة، فإن الأسعار الحالية لا تزال أعلى بأكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس أزمة في العرض قد ترجع إلى عوامل مثل تقلبات الطقس، وتكاليف الشحن، أو ارتفاع كلفة الإنتاج.

وفي محاولة لاحتواء هذا التصاعد في الأسعار، تدخلت الحكومة بإطلاق كميات من الأرز المخزّن، حيث نظّمت مزادات لـ 210 آلاف طن حتى 28 مارس. وبدأت الكميات الناتجة عن الجولة الأولى من هذه المزادات في دخول الأسواق بحلول نهاية الشهر، غير أن تأثيرها ظل محدودًا، ولم يُفلح حتى الآن في كبح جماح الأسعار المرتفعة.

وقد بدأت تداعيات هذا الارتفاع تنعكس بشكل ملموس على سلسلة المنتجات القائمة على الأرز. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2024، قامت شركة ساتو فودز، المختصة في إنتاج الأرز الفوري، برفع أسعار عبواتها بنسبة تراوحت بين 11% و14%، ثم عادت لتعلن عن زيادة جديدة اعتبارًا من 2 يونيو/ حزيران 2025، مبررة ذلك بضرورة تمرير جزء من التكاليف المتصاعدة إلى المستهلكين. كما لم تسلم سلاسل مطاعم غيودون (قطع مطهية من البصل وشرائح رقيقة من اللحم البقري توضع في الأرز) الشهيرة من التأثر، حيث رفعت شركتا سوكيا ويوشينويا أسعار وجباتهما الرئيسية في 18 مارس/ آذار و10 أبريل/ نيسان على التوالي. وامتدت التأثيرات إلى متاجر البيع بالتجزئة الصغيرة، حيث لوحظت زيادات في أسعار كرات الأرز (أونيغيري) ووالجبات الجاهزة، التي تُعد من الأطعمة اليومية الشائعة لدى شريحة واسعة من السكان.

وفي ظل هذا الوضع، سارعت الحكومة إلى ضخ كميات من الأرز المخزّن في السوق، من خلال تنظيم مزادات لنحو 210 آلاف طن حتى 28 مارس/ آذار. ورغم أن الأرز الموزع من المرحلة الأولى بدأ بالوصول إلى الأسواق في أواخر مارس/ آذار، فإن ذلك لم يُفلح حتى الآن في كبح جماح الأسعار.

وفي 9 أبريل/ نيسان، أعلن وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية إيتو تاكو أن الحكومة ستستمر في إطلاق كميات من الأرز من المخزونات على أساس شهري، حتى يبدأ محصول 2025 بالوصول إلى السوق، في محاولة لتحقيق بعض التوازن والاستقرار في الأسعار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)