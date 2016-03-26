”مينشوكو“، أماكن صغيرة للمبيت تديرها العائلات في مساكنها. يمكن الاستمتاع بحسن الضيافة والكرم العائلي الياباني، فضلا عن الأطعمة الشهية المعدة من الأسماك والخضروات الطازجة من إنتاج المنطقة.

المبيت في جو عائلي وبسعر معقول

”مينشوكو“، هي أماكن صغيرة للإقامة تديرها العائلات داخل مساكنها الخاصة. تعتبر مناسبة تماما للسياح الذين يبحثون عن أماكن للمبيت يستطيعون فيها تجربة والتعرف على الحياة اليومية اليابانية، أو الذين يريدون الإقامة بداخل مباني على الطراز الياباني المميز. فهي تشبه كثيرا فنادق B&B مع إضافة وجبة العشاء.

نموذج وجبة في المينشوكو. مكونة من أرز، حساء الميسو، سمك مشوي، بيض، مخلل وغيرها من مكونات المطبخ الياباني البسيط. ويمكن طلب كمية إضافية من الأرز (كمالة) في جميع الأماكن تقريبا.

الكثير من بيوت المينشوكو تدار من قبل العائلة التي تقيم في نفس البيت، حيث يخصص جزءا من البيت كغرف لإقامة الضيوف ويكون استخدام صالة تقديم الطعام والأروقة والحمام وغرفة الاستحمام بشكل مشترك مع الجميع. ومع ارتفاع عدد السياح الأجانب في الآونة الأخيرة، فقد زاد عدد بيوت المينشوكو في الأماكن السياحية التي يمكن التعامل بها باللغة الإنكليزية.

في الأصل كانت بداية المينشوكو في مناطق التزلج أو الحمامات البحرية والمصايف حيث يرتفع عدد الزائرين من السياح بشكل موسمي، فتقوم العائلات من المزارعين أو العاملين بالصيد في المنطقة بتأجير جزء من مساكنهم الخاصة لاستضافة نزلاء. وكان في السابق يفرق بين المينشوكو الذي تديره الكثير من العائلات كعمل إضافي بجانب مهنتهم الأساسية في الزراعة أو الصيد، وبين الأماكن المتخصصة في تقديم خدمة الإقامة ويكون بها عدد غرف أكبر مثل نُزل الريوكان على الطراز الياباني أو الفنادق على الطراز الغربي. أما الآن، فقد ازدادت بيوت المينشوكو المتخصصة وأصبح هناك أماكن منها على مستوى وحجم أكبر نسبيا.

وجبة العشاء في بيت ”تسونوميا“ الذي يقع بمحاذاة البحر في مينامي سانريكو بمحافظة ميياغي. يبدأ سعر ليلة المبيت مع وجبتين من ٦٨٠٠ ين ياباني.

وحتى مع تغير حجم أو شكل هذه الأماكن عبر الزمن، إلا أن الخدمات التي تقدّم في بيوت المينشوكو من حسن الضيافة والكرم العائلي الودّي والاستمتاع بالأطعمة المعدّة من خضروات وأسماك الموسم المنتجة في المنطقة، لا تزال باقية ونشطة.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت الأماكن التي تبذل جهودا أكبر في إعداد وتجهيز الوجبات في المينشوكو، ولكن، ولأنها لا تستعين بطباخين متخصصين حيث تقوم العائلة أو القائمون على المكان بإعداد الوجبات بأنفسهم، فإنه يمكن دائما التحكم في تقديم الوجبات بأسعار قليلة حتى مع استخدام مكونات موسمية مرتفعة التكلفة. ولهذا السبب، هناك الكثير من هذه البيوت التي تكون تكلفة المبيت لِليلة مع إضافة وجبتي الفطار والعشاء بها مناسبا جدا وبأقل من ١٠ آلاف ين للفرد، وهذا سبب من الأسباب لتكون بيوت المينشوكو محبوبة ومفضلة حتى في الوقت الحالي.

يوكاتا (ثياب النوم)، فرشة أسنان، مِنشفة

بيوت المينشوكو الريفية والاستمتاع بمشاهد الحقول اليابانية الخلابة

فراش النوم ”فوتون“ في غرفة من حصير التاتامي

وتختلف المينشوكو عن البُنْسِيوُن (pension) والذي تكون الغرف فيه متشابهة وبشكل أساسي على الطراز الغربي كما يقدم المأكولات الغربية، حيث أن النصف الأكبر من المينشوكو عبارة عن مباني لمساكن خاصة على الطراز الياباني الشعبي تم ترميم بنائها ويقدم في الكثير منها المأكولات اليابانية. ويكون نظام النوم بها على الفراش الياباني ”فوتون“ الذي يفرش على الأرض في غرفة من حصير التاتامي بعد ارتداء ثياب النوم التقليدي ”يوكاتا“.

ومن بين بيوت المينشوكو هناك ما يعرف بـ ”المينشوكو الريفي لتجربة أعمال الزراعة، الحراجة والصيد“ وهي بيوت مينشوكو يمكن من خلالها تجربة الأعمال والحياة اليومية للمزارعين والصيادين. فحسب قول النزلاء ”رغم عدم وجود الكثير إلا أن هذا هو سحر المكان. الهدوء والطبيعة والجو الحلو هو ما يُقدم هناك“. فالإقامة به لا تكون بغرض المبيت فحسب، بل هي تسمح بالتعرف وتجربة حياة الريف ومتعة لمّة العائلة وذلك من خلال المساعدة في أعمال الزراعة وتعلم كيفية إعداد أكلات المكان الأصلية الخاصة بالموسم على يد السكان الأصليين للمنطقة وغيرها من النشاطات. وفي عام ٢٠٠٥، تم تخفيف الأنظمة والقيود الخاصة باستخدام الملكية الخاصة من المساكن وتأجيرها وأصبح يسمح بإدارة بيوت المينشوكو حتى مساحة لإقامة الضيوف لا تتعدى ٣٣ مترا مربعا مما أوسع من انتشارها بشكر كبير في آن واحد في كافة أنحاء البلد. ونذكر هنا أن نظام تأجير أحد غرف المسكن الخاص بغرض المبيت فقط فيما يعرف بممارسة minpaku والذي تم السماح بها ورفع حظرها عام ٢٠١٥ هو نظام آخر يختلف تماما عن نظام بيوت المينشوكو.

وهناك الكثير من بيوت المينشوكو الريفية ”Nouka minshuku“ مثلها مثل بيوت المينشوكو العامة يتم تخصيص جزء من الغرف بداخلها لاستضافة نزلاء. وفي بيوت المزارعين الريفية في الأقاليم، لا يزال هناك أماكن تعيش على أسلوب الحياة اليابانية القديمة فيستخدم بها حوض الاستحمام القديم ”غويمون بورو“ والذي يكون من الحديد وتسخن المياه بداخله باستخدام الحطب، والموقد الياباني التقليدي القديم ”إيروري“ والذي يكون مبني على شكل مربع في أرض المنزل ويوقد باستخدام الفحم أو الحطب من أجل التدفئة والطبخ، وغيرها من أشكال الحياة اليابانية القديمة.

والآن أصبح يمكن البحث عن بيوت المينشوكو والحجز في معظمها عن طريق شبكة الإنترنت، فقط جرب أن تبحث بكلمة ”Minshuku“ ويمكنك التمتع برحلة يابانية بمذاق وأجواء مختلفة.

موقد ياباني تقليدي ”إيروري“

روابط متعلقة بالموضوع:

مجموعة النُزل اليابانية Japanese Inn group (باللغة الإنكليزية)

شبكة كيوتو للفنادق Kyoto Hostel Network (باللغة الإنكليزية)

الصور مقدمة من:

صورة العنوان: بيت كانْزانْسو والزوجان أصحابه...مينشوكو في منطقة تزلج إشيأوتشيمارو ياما بمحافظة غونما.

يوكاتا (ثياب النوم)، فرشة أسنان، مِنشفة: Carol Lin

فراش النوم ”فوتون“ في غرفة من حصير التاتامي: Carol Lin

موقد ياباني تقليدي ”إيروري“: katsuuu 44