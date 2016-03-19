Минсюку – мaленькие чaстные гостиницы, которые чaще всего нaходятся в собственности и управлении одной семьи. Здесь каждого гостя ждет теплый семейный прием в лучших традициях японского гостеприимства. Кроме того, это отличная возможность насладиться блюдами местной кухни, приготовленными из свежайших – прямо с грядки – овощей, свежевыловленной рыбы и других продуктов этой местности.

Домашняя атмосфера и адекватные цены

Минсюку (букв. «народная гостиница») – это мaленькая чaстная гостиница, которую держит одна семья. Больше всего этот вид гостиниц подходит для туристов, которые хотят познакомиться с повседневной жизнью обычных японцев и немного пожить в обычном японском доме. В отличие от широко распространенной по всему миру системы «бед-энд-брекфаст» в минсюку гостям предоставляется полупансион, включающий ужин.

Завтрак в гостинице минсюку обычно состоит из самых простых блюд японской кухни: риса, супа мисо, жареной рыбы, яиц и замаринованных традиционным способом овощей. Почти везде добавку риса можно получить бесплатно.

Чаще всего хозяева минсюку выделяют часть своего дома под комнаты для гостей, а остальные бытовые помещения – столовая, веранда, туалет – находятся в совместном пользовании постояльцев и членов семьи. В связи с увеличением числа иностранных туристов, в последнее время все больше семей осуществляют обслуживание на английском языке.

Изначально семьи местных жителей (как правило, крестьян и рыбаков) в районах горных курортов, приморских пляжей, зон летнего отдыха и других местах так называемого сезонного туризма, в сезон сдавали туристам комнаты в собственных домах. Частные мини-гостиницы до сих пор зачастую являются не основным делом, а дополнительным источником дохода для семей, и в этом смысле минсюку заметно отличается от рёканов и гостиниц в западном стиле с большим количеством номеров. Впрочем, в последнее время минсюку превратились в отдельную отрасль гостиничного бизнеса, и стали появляться заведения более крупных масштабов.

Ужин в минсюку "Цуномия" (г. Санрику, преф. Мияги). Стоимость ночлега с двухразовым питанием от 6800 иен.

Но хотя размеры и устройство минсюку меняются в соответствии с требованиями времени, содержание остается неизменным – здесь каждого гостя ждет теплый семейный прием в лучших традициях японского гостеприимства. Кроме того – это отличная возможность насладиться блюдами местной кухни, приготовленными из сезонных овощей, свежевыловленной рыбы и других продуктов этой местности.

В последнее время в минсюку по всей Японии все больше внимания уделяется качеству питания, но, поскольку готовит не профессиональный повар, а сами хозяева или их родственники, это позволяет держать цены на доступном уровне, хотя используются качественные, недешевые продукты. В большинстве случаев стоимость ночлега с двухразовым питанием в минсюку не превышает 10 000 йен. Это еще одна из причин нынешней популярности маленьких частных гостиниц.

Юката (спальный халат), зубные щетки и полотенца

Фермерские минсюку: знакомство с традиционным японским укладом

Футон, японская постель, разложена на татами в японской комнате васицу

В отличие от системы гостевых домов-пансионов, где гостю предоставляют комнату и питание в западном стиле,минсюку, как правило, расположены в японских домах, и к столу здесь подают в основном блюда японской кухни. Матрасы-футоны расстилаются прямо на полу комнаты, устланной татами, а вместо пижамы используются специальные спальные халаты юката.

Существует особый тип частных мини-гостиниц, который называется «нока минсюку (фермерские минсюку). Гости нока минсюку имеют возможность поближе познакомиться с жизнью японских фермеров и рыболовов. По словам хозяина одной из таких гостиниц, «вся прелесть в том, что здесь ничего нет – только вкусный воздух, напоенная свежестью природа и тишина, которой можно насладиться досыта». В нока минсюцу вы не просто останавливаетесь на одну или несколько ночей – у вас есть уникальная возможность приобщиться к жизни японской деревни: вы немного помогаете хозяевам в их повседневной работе, знакомитесь с местными жителями и учитесь под их руководством готовить блюда местной кухни. В 2005 году в отношении минсюку были сделаны некоторые послабления, и теперь даже совсем маленькие помещения, площадью менее 33 кв. м, могут быть зарегистрированы как частная мини-гостиница. Это привело к тому, что минсюку очень быстро распространились по всей Японии. Однако не стоит путать систему минсюку с частично запрещенной с 2015 года системой мимпаку, в рамках которой клиенту предоставляются на съем комнаты в пустующих квартирах. Нока минсюку, как и большинство обычных минсюку, представляет собой выделенную под комнаты для гостей жилую площадь, являющуюся частью дома, в котором живет семья хозяев.

В некоторых старых деревенских домах в японской глубинке до сих пор сохранились такие предметы традиционного японского быта, как гоэмон-буро (разновидность японской ванны-фуро, железный чан с водой, подогреваемый снизу открытым огнем) и ирори (встроенный в деревянный пол открытый очаг, который топится углем и служит как для приготовления пищи, так и для обогрева).

В наше время практически в любой частной гостинице минсюку можно забронировать комнату через интернет, также вы можете по электронной почте задать интересующий вас вопрос хозяевам. Попробуйте провести поиск по слову «minshuku» и отправляйтесь в путь, навстречу новой Японии, которую вы ещё не знаете.

Очаг ирори

Поиск гостиниц минсюку (на японском языке)

Japanese Inn Group (на английском языке)

Kyoto Hostel Network (на английском)

Фотография к заголовку: Префектура Ниигата, горнолыжный курорт Исиути-маруяма, минсюку «Кандзансо»и его хозяева.