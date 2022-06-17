أنشأت مؤسسة نيبون صندوقًا يهدف إلى جمع 1 مليار ين لمساعدة الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم إلى اليابان. إلى جانب تقديم الدعم المالي للحياة اليومية، مثل المنح الدراسية لتعلم اللغة اليابانية، سيتم استخدام الأموال لمنح الأشخاص الذين تم إجلاؤهم فرصًا للتعرف على اليابان والتعرف أكثر على المنطقة التي يعيشون فيها من خلال التفاعل مع السكان المحليين والمشاركة فيها الأحداث المجتمعية.

في 13 يونيو/ حزيران أعلنت مؤسسة نيبون أنها ستنشئ صندوقًا لتوفير الدعم المعيشي للأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم إلى اليابان. تقوم المنظمة بمناشدة واسعة النطاق للتبرعات بهدف جمع 1 مليار ين. وستتحمل التكاليف التشغيلية لإدارة الصندوق، لذلك سيتم استخدام جميع الأموال المتبرع بها لدعم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

تتضمن بعض الاستخدامات المحددة المخطط لها للصندوق منحًا دراسية لدراسات اللغة اليابانية وتوزيع الإمدادات اللازمة في الحياة اليومية، مثل البطاقات الذكية المدفوعة مسبقًا للنقل العام. هناك خطط إضافية لتوفير فرص للأشخاص الذين تم إجلاؤهم للتفاعل مع السكان المحليين في المهرجانات وعروض الألعاب النارية والأحداث الرياضية التي تقام في كل منطقة ولتنظيم الأحداث حيث يمكن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم القدوم من مواقعهم المختلفة في جميع أنحاء اليابان للالتقاء والتعرف على كل منهم آخر. في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصندوق، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة نيبون ، ساساكاوا جونباي، عن أمله في أن يتمتع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بتجارب ممتعة أثناء استقرارهم في الحياة في اليابان وترسيخ جذورهم. وطلب من الجميع في اليابان التبرع للصندوق كوسيلة للتعبير عن مشاعر الترحيب بالأشخاص القادمين من أوكرانيا.

طلب السفير الأوكراني في اليابان سيرغي كورسونكي من المانحين اعتباره ”استثمارًا في بلد يعتبر اليابان صديقًا مهمًا“. وفي دعوة للحصول على دعم واسع النطاق للصندوق، أضاف أن “أوكرانيا لديها قطاعات زراعية وتقنية رئيسية. الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم حاليًا إلى اليابان سيصبحون جسرًا بين بلدينا ”.

سفير الولايات المتحدة في اليابان رام إيمانويل (إلى اليسار) والسفير الأوكراني كورسونسكي (على اليمين)، اللذان سيتعاونان في إدارة الصندوق. ساساكاوا، المدير التنفيذي لمؤسسة نيبون، جالس في المنتصف.

وشاركت أسرة مكونة من ثلاثة أفراد تم إجلاؤهم من خاركيف أيضًا في المؤتمر الصحفي. كان مارك يلينتس (22 عامًا) يدرس في النرويج، لكنه عاد إلى أوكرانيا للانضمام إلى الجيش. كان عليه أن يستسلم لأنه لم يستوف الشروط. الآن يستمتع بالتعرف على تاريخ اليابان وثقافتها أثناء دراسته للغة اليابانية، وتحدث عن تطلعاته فقال ”أود الالتحاق بالدراسات العليا في اليابان في المستقبل وأريد التفكير في العثور على وظيفة يمكنني فيها استخدام ما تعلمته“.

كانت شقيقته، ريما يلينتس ميمور (18 عامًا)، تدرس التصميم في إحدى الجامعات في بولندا وما زالت تحضر المحاضرات عن بُعد بعد إجلائها إلى اليابان. مثل شقيقها، تقول: ”بمجرد أن أتقن اللغة اليابانية، أريد الانتقال إلى الدراسة في جامعة يابانية“.

مارك يلينتس، الذي كان يدرس القانون الدولي في النرويج. كان من المقرر أن يتخرج في يونيو/ حزيران.

يمكن تقديم التبرعات عبر الإنترنت ، بدءًا من 1000 ين ياباني، من خلال صفحة الويب الخاصة بصندوق مساعدة أوكرانيا التابع لمؤسسة نيبون. تم بدء قبول التبرعات من 13 يونيو/ حزيران حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2022. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بقسم تنمية الشراكة في مؤسسة نيبون.

هاتف: 026-533-0120 (أيام الأسبوع من 9:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً)

البريد الإلكتروني: kifu@ps.nippon-foundation.or.jp

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ريما يلينتس ميمور، في الصف الأمامي على اليمين، ووالدتها أوكسانا بيلا على اليسار. جميع حقوق الصور لمؤسسة نيبون)