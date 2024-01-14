نظرة على بعض الشخصيات اليابانية الكبرى في الأدب والموسيقى وغيرها من المجالات الذين رحلوا عن عالمنا في عام 2023.

11 يناير/ كانون الثاني

تاكاهاشي يوكيهيرو (70): موسيقي

اشتهر تاكاهاشي بأنه عازف للطبول (الـ درامز) في فرقة (يلو ماجيك)، وهي فرقة لموسيقى التكنو رائدة في مجالها أسسها مع هوسونو هارومي وساكاموتو ريوئيتشي في عام 1978. وقد سجلت الفرقة أغانٍ عديدة مثل. ”ريدين“، ”وراء القناع“ و”تكنوبوليس“.

تاكاهاشي يوكيهيرو (في الوسط) مع ساكاموتو ريوئيتشي (على اليسار) وهوسونو هارومي في يونيو/ حزيران 2008. (© رويترز)

13 فبراير/ شباط

ماتسوموتو ليجي (85): مؤلف وفنان مانغا

ولد ماتسوموتو في كورومي بمحافظة فوكوؤكا عام 1938، وكان عمره تسعة أعوام فقط عندما بدأ رسم قصص المانغا المصورة بعد تعرفه على أعمال للفنان تيزوكا أوسامو. غادر منزله إلى طوكيو عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، وعاش في منزل متواضع بينما كان يعمل على صقل مهاراته. وقد علم نفسه بنفسه، وحقق أول نجاح كبير له في عام 1971 مع فيلم (أوتوكو أويدون) (أنا رجل) الذي يدور حول شاب فقير يأمل في تحقيق أحلامه. ارتقى إلى عالم الشهرة والنجومية من خلال أعمال مبدعة مثل ”سفينة الفضاء ياماتو“، و”القطار الكوكبي 999“، و”قرصان الفضاء كابتن هارلوك“ التي حققت بدورها نجاحات كبيرة بعد تحويلها إلى أعمال فنية.

ماتسوموتو ليجي في فبراير/ شباط 2013. (© جيجي برس/ أ إف ب)

14 فبراير/ شباط

تويودا شويئتشيرو (97): الرئيس الفخري لشركة تويوتا

كان تويودا الابن الأكبر لمؤسس شركة تويوتا ”تويودا كيئشيرو“. وبصفته رئيسًا ورئيسًا لمجلس الإدارة، أشرف على صعود شركة تويوتا لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم. كما شغل منصب رئيس أكبر لوبي للأعمال التجارية في اليابان، ”كيدانرين“، من عام 1994 إلى عام 1998.

تويودا شويئتشيرو في عام 1994. (© رويترز)

3 مارس/ آذار

أوي كينزابورو (88): كاتب؛ الحائز على جائزة نوبل في الأدب

ولد أوي في قرية صغيرة في محافظة إهيمي بجزيرة شيكوكو عام 1935. وبدأ نشر كتاباته عندما كان لا يزال طالبًا في جامعة طوكيو، حيث درس الأدب الفرنسي، وكان ضمن القائمة المختصرة لجائزة أكوتاغاوا المرموقة قبل حصوله عليها في عام 1958 عن قصته ”الصيد“.

وقد كان كاتبًا غزير الإنتاج، واستكشف القضايا السياسية والاجتماعية والأخلاقية في أعماله، كما في ”مسألة شخصية“، ”ملاحظات هيروشيما“، و”الصرخة الصامتة“ التي حظيت بالاهتمام في اليابان وخارجها. وقد حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994، ليصبح ثاني كاتب ياباني ينال هذا التكريم.

وبصفته ناشطًا اجتماعيًا متحمسًا، دعم ”أوي“ الحركة المناهضة للطاقة النووية والجهود المبذولة للحفاظ على المادة 9 من الدستور الياباني، من بين حملات مجتمعية أخرى.

أوي كينزابورو يتحدث للصحافة أمام منزله في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1994 بعد حصوله على جائزة نوبل في الأدب. (© جيجي برس)

10 مارس/ آذار

إيتو ماساتوشي 98 مؤسس شركة إيتو-يوكادو وسيفن إليفن

أطلق إيتو سلسلة المتاجر السابقة لسلسلة إيتو-يوكادو الحالية في عام 1958، وحولها إلى واحدة من أكبر شركات التجزئة المحلية الرائدة في اليابان. وفي عام 1973، توصل إلى اتفاقية ترخيص مع مشغل متاجر سيفن إليفن ومقره الولايات المتحدة، وافتتح أول متجر للسلسلة المنتشرة الآن في اليابان في العام التالي. تنحى عن منصبه كرئيس في عام 1992 بسبب إحدى الفضائح، لكنه عاد كرئيس فخري لشركة إيتو-يوكادو في عام 1996، وشغل نفس المنصب لشركة (سيفن أند أي هولدينغز) منذ عام 2005 بعد اندماج شركات المجموعة.

11 مارس/ آذار

تشين كينيتشي (67 عامًا): طاهٍ وصاحب مطعم

ولد في طوكيو عام 1956، وتدرب في مطعم والده المميز بأسلوب طهي إقليم سيتشوان الصيني. وكان متسابقًا منتظمًا في سلسلة برنامج الطبخ الشهير ”أيرون تشيف“، ويتميز بزيه الأصفر الزاهي. وقد ساعد في نشر مطبخ سيتشوان في اليابان، وخاصة (مابو التوفو)، ومزج الأطباق الحارة المميزة مع الأذواق اليابانية.

28 مارس/ آذار

ساكاموتو ريوئيتشي (71): موسيقي

ولد ساكاموتو في طوكيو عام 1952، وبدأ الموسيقى منذ صغره، فتعلم العزف على البيانو ودرس التأليف الموسيقي. بدأ ظهوره الاحترافي عندما كان طالبًا في جامعة طوكيو للفنون، حيث كان يؤدي عروضه في الاستوديو ويعيش مع نجوم البوب البارزين في ذلك الوقت. قام بتشكيل الفرقة الموسيقية (ماجيك يلو) مع هوسونو هارومي وتاكاهاشي يوكيهيرو في عام 1978، وسرعان ما اكتسبت الفرقة شهرة عالمية بعد ألبومها الأول الذي حمل عنوان نفس اسم الفرقة، وإصدارها الثاني ”سوليد ستيت سرفيفور“ مع أداء لثلاثي أعضاء الفرقة في مسارح متفرقة في لندن وباريس ونيويورك.

وكان لساكاموتو أيضًا مسيرة مهنية منفردة ناجحة، بما في ذلك عمله كملحن للموسيقى التصويرية للأفلام. وقد حازت توزيعاته الموسيقية لأفلام المخرج أوشيما ناغيسا عام 1983 ”عيد ميلاد سعيد“، ”السيد لورانس“، وهو الفيلم الذي ظهر فيه ساكاموتو أيضًا، على إعجاب واسع، وفاز بجائزة الأوسكار وجائزة الـ غرامي في عام 1987 عن الموسيقى التصويرية لفيلم ”الإمبراطور الأخير“.

وكان ساكاموتو نشطًا سياسيًا طوال حياته، وقد دعم مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والبيئية، بما في ذلك الحركة المناهضة للطاقة النووية، والجهود المبذولة للحفاظ على المادة 9 من الدستور الياباني، ومعارضة إعادة التطوير المخطط لها لمنطقة جينغوماي في العاصمة.

من اليسار: ساكاموتو ريويئتشي، وديفيد بيرن، وكونغ سو مع جوائز الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية لفيلم ”الإمبراطور الأخير“ في هوليوود في 12 أبريل/ نيسان 1988. (© جيجي برس/ أ إف ب)

13 يونيو/ حزيران

أوشيو جيرو (92): رجل أعمال والرئيس السابق للرابطة اليابانية للمديرين التنفيذيين للشركات

كان أوشيو رجل أعمال يتمتع كذلك بنفوذ هائل في عالم السياسة. ولد في عائلة لها باع طويل في عالم المال والأعمال، حيث أسس جده بنك هيميجي وكان والده يعمل في مجال الطاقة الكهربائية والإلكترونيات، وقد أسس شركة الإضاءة أوشيو. وفي عام 1964. شغل منصب رئيس لوبي الأعمال التجارية الياباني (الرابطة اليابانية للمديرين التنفيذيين للشركات) من عام (1995–98) ومركز الإنتاجية الياباني (2003-14). وكان عضوًا في مجلس السياسة الاقتصادية والمالية (2001-2006)، حيث قدم المشورة لرئيس الوزراء كويزومي جونئتشيرو بشأن تنفيذ الإصلاح الهيكلي. وعمل مع إيناموري كازؤ وآخرين لإطلاق شركة (دي دي أي) (حاليًا كى دي دي أي) وتم تعيينه رئيسًا لها في عام 2000.

22 يونيو/ حزيران

نومياما غيوجي (102): رسام

كان نومياما رسامًا متخصصا في اللوحات الزيتية، وكان معروفًا بلمسات الفرشاة الديناميكية وأسلوبه التجريدي. ولد في محافظة فوكوؤكا عام 1920، ودرس في مدرسة طوكيو للفنون الجميلة (جامعة طوكيو للفنون حاليًا). انتقل إلى فرنسا عام 1952 حيث لفت الأنظار في الأوساط الفنية وأسس أسلوبه المميز. وبعد عودته إلى اليابان، أصبح أستاذًا في جامعة طوكيو للفنون. وكان رسامًا غزير الإنتاج، واستمر في إنتاج الأعمال حتى بعد أن بلغ 100 عام. وبعد أن خدم في الجيش خلال الحرب العالمية الثانية، قام بجمع الأعمال الفنية للطلاب الذين قتلوا في الحرب، ويتم عرض العديد منها في متحف ونصب تذكاري (موغونكان) في مدينة أويدا في محافظة ناغانو.

8 أكتوبر/ تشرين الأول

تانيمورا شينجي (74): مغني وكاتب أغاني

بصفته قائد فرقة ”أليس“، اكتسب تانيمورا شهرة من خلال أغانٍ مثل ”فويو نو إينازوما“ (البرق الشتوي) و”تشامبيون“، وحقق نجاحًا فرديًا مع أغانٍ مثل ”سوبارو“. وكان لديه قاعدة جماهيرية قوية في عدة دول في آسيا وكان يتمتع بشعبية خاصة بين المعجبين في الصين.

تانيمورا شينجي يؤدي عرضًا في ديسمبر/ كانون الأول عام 1999. (© جيجي برس)

2 نوفمبر/ تشرين الثاني

أساشيؤ (ناغاؤكا سويهيرو) (67): مصارع سومو

موطن رأسه من محافظة كوتشي، وكان معروفًا في الحلبة برمياته للخصوم السريعة والقوية. وارتقى إلى مرتبة الـ أوزكي، وعلى الرغم من فوزه ببطولة واحدة فقط، إلا أنه اكتسب شهرة باعتباره ”قاتل الـ يوكوزونا“ بسبب هزائمه المتكررة لحامل لقب الـ يوكوزونا كيتانومي. وبصفته معلم ومدرب، قام بتدريب مصارعين بارزين مثل الـ يوكوزونا ”أساشوريو“ والـ أوزيكي ”أسانوياما“.

15 نوفمبر/ تشرين الثاني

إيكيدا دايساكو (95): الرئيس الفخري للمجموعة العلمانية البوذية ”سوكا غاكّاي“

ولد إيكيدا في طوكيو عام 1928، وانضم إلى جماعة سوكا غاكّاي البوذية في عام 1947 وأصبح رئيسها الثالث في عام 1960. وتحت قيادته، نمت منظمة سوكا غاكّاي، التي تتبع تعاليم القس نيتشيرين، لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الدينية في اليابان. أصبح إيكيدا مؤثرا على الساحة السياسية بعد تأسيس حزب كوميتو في عام 1964، وأطلق منظمة سوكا غاكّاي الدولية في عام 1975. وعلى الرغم من تنحيه عن منصب الرئيس في عام 1979، إلا أنه استمر في توجيه المنظمة في منصبه كرئيس فخري.

إيكيدا دايساكو في مايو/ آيار 2008. (© جيجي برس)

17 ديسمبر/ كانون الأول

تيراؤ (فوكوزونو يوشيفومي) (60): مصارع سومو

ولد تيراؤ في عائلة لها باع طويل في عالم رياضة السومو في محافظة كاغوشيما، وكان مصارعًا نحيفًا وخفيف الوزن ولكنه ارتقى إلى مرتبة الـ سيكيواكى من خلال الاستفادة من سرعته وأسلوبه في الدفع بقوة. وكان المفضل لدى الجماهير في الثمانينيات والتسعينيات بسبب أسلوبه ولياقته البدنية، وكان يتمتع بمسيرة مهنية طويلة امتدت لـ 23 عامًا، حقق خلالها 860 فوزًا في دوري الدرجة الأولى (ماكونوتشي)، مما جعله يحتل المركز العاشر في القائمة على الإطلاق.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: ساكاموتو ريوئيتشي يؤدي مقطوعة موسيقية أصلية في حفل افتتاح أولمبياد برشلونة في 25 يوليو/ تموز 1992. © كيودو)