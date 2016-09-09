هناك موجة من التقارير الأخيرة في الصحافة الغربية (بما في ذلك فيديو وثائقي) أشارت إلى استقلالية تلاميذ المدارس الابتدائية في اليابان، بل وحتى الأطفال الأصغر سنا. ويأتي هذا الاستقلال للتلاميذ في اليابان على عكس العديد من الدول الأخرى خاصة الولايات المتحدة حيث لا توجد حرية مماثلة، التي تم الإشارة إليها ”غير ودية بشكل بارز“ في تقرير ”مدى تمتع الطفل بالحرية“.

في حقيقة الأمر لا يوجد هناك أي شيء غير عادي في اليابان حول ذهاب تلاميذ المرحلة الابتدائية من وإلى المدرسة على طول طرق طويلة ومزدحمة، أو على متن حافلات مكتظة بالراكبين، أو على متن القطارات في ساعة الذروة. مقارنة مع غيرها من الدول الصناعية، حيث يوجد مخاوف تتعلق بالسلامة والتنقل لمسافات طويلة يجعل الأطفال أكثر عرضة ليتم نقلهم إلى مدارسهم بالسيارة أو الحافلة المدرسية، فالتلاميذ اليابانيون يذهبون بانتظام بطريقتهم الخاصة معتمدين على وسائل النقل العامة أو مشياً على الأقدام.

في الواقع فإن تلاميذ المدارس الابتدائية في اليابان لا سيما في المناطق الحضرية يوضعون تحت مراقبة وثيقة. قد يكونوا في الواقع يمرون بتدريبهم الأول في أخذ خطوة مستقلة في وقت مبكر عن نظرائهم في بلدان أخرى، لكنهم لا يفعلون ذلك في بيئة غير خاضعة للرقابة.