В Японии часто можно увидеть, как младшие школьники идут в школу и возвращаются домой вдоль дорог с интенсивным движением, в переполненных автобусах или поездах в час пик. В отличие от других развитых стран, где из-за больших расстояний и страха похищения детей чаще всего привозят в школу в личных авто или на школьных автобусах, японские младшеклассники в основном добираются сами пешком либо на общественном транспорте. В недавних публикациях в западной прессе, посвященных этому феномену, высказывалось восхищение независимостью юных японцев, однако на самом деле посещение школы в городских районах Японии намного менее автономно, чем кажется.

Идём в школу вместе

Хотя нельзя отрицать, что японские школьники младших классов обычно ходят в школу и возвращаются домой без сопровождения родителей или опекунов, это совершенно не означает, что они пользуются полной свободой. Напротив, школьные правила, усилия таких организаций как ассоциации родителей и учителей, действия местных правоохранительных органов, общественные образовательные кампании и соседи-волонтеры формируют вокруг школьников настоящую сеть безопасности.

В первую очередь, школы требуют от учеников пользоваться определенными маршрутами, известными как цугакуро. В Японии очень много узких дорог, и городские власти совместно со школьной администрацией разрабатывают маршруты, расположенные вдали от наиболее опасных трасс и проходящие в основном через главные улицы, оснащенные пешеходными переходами и дорожным ограждением, отделяющим пешеходов от проезжей части. Городские власти маркируют цугакуро специальными знаками, раскрашенными дорожками и другими опознавательными метками. Другие жители районов тоже пользуются этими дорогами, благодаря чему обеспечивается дополнительная безопасность школьников, постоянно находящихся на виду.

Маркер, отмечающий школьный маршрут, на фонарном столбе

Родители или опекуны обязаны нарисовать подробную карту цугакуро, которыми будет пользоваться их ребенок, и передать ее школе до начала занятий. Учащиеся также организуются в хан (компании школьников, живущих недалеко друг от друга), и многие школы практикуют сюдан тогэко (групповое хождение), когда учащиеся ходят в школу и возвращаются домой организованными группами. Родительские комитеты обычно организуют на дорогах дежурства родителей, в обязанность которых входит следить за пешеходными переходами, а волонтеры из местных жителей вызываются присматривать за дорогами добровольно – обычно это пожилые люди, одетые в специальные светоотражающие куртки.

Частные и некоторые средние общеобразовательные школы могут располагаться на довольно значительном расстоянии от жилых массивов, из-за чего учащимся приходится пользоваться общественным транспортом. Однако, как и их товарищи, идущие пешком по дорогам, ученики таких школ обязаны использовать строго определенные маршруты. Школы обычно определяют, какие станции и автобусные остановки будут использовать школьники, а некоторые даже организуют доставку маршрутными автобусами от таких остановок и устанавливают точное время, необходимое на дорогу, что позволяет руководству школ быстро и эффективно реагировать на потенциальные происшествия. Детей обычно объединяют в хан в соответствии с используемыми ими маршрутами, а школы в целом придерживаются строгого правила никогда не отправлять ребенка домой без сопровождения хотя бы ещё одним учащимся.

Многие школы также используют электронную почту для отправки информации о чрезвычайных ситуациях или потенциальных угрозах безопасности детей на мобильные телефоны родителей или опекунов.

Ребенок со специальным флажком переходит дорогу

Соблюдение правил

Помимо этих мер безопасности, младшие школьники обязаны соблюдать множество правил, регулирующих их поведение от дверей дома до ворот школы. Учителя и руководство школы постоянно напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и поведения в обществе, такие как спокойно идти один за другим и поднимать руку как сигнал водителям остановиться при пересечении дороги по пешеходному переходу. Серьезные нарушения, такие как отклонение от установленного маршрута или посещение магазинов по пути (хотя в экстренных ситуациях они могут искать убежища в комбини и других учреждениях вдоль дороги), или поведение, беспокоящее пассажиров в поездах и автобусах, караются выговором, а при большом количестве нарушений в школу вызываются родители или опекуны.

Однако времени для шалостей у школьников практически нет, так как школьные ворота остаются открытыми всего 20-30 минут. В конце дня напряжение не так велико, однако дети по-прежнему обязаны возвращаться домой организованным строем. Сознательные жители нередко сообщают даже о небольших нарушениях цугакуро, что говорит о тенденции к организации общественной охраны порядка.

Постоянно на виду

Именно благодаря исключительному вниманию общественности японские младшеклассники могут ходить в школу самостоятельно. Полиция регулярно проводит акции, посвященные безопасности движения, и организует тренинги для школьных охранников-волонтеров, в то время как полицейские часто выходят на перекрестки с оживленным движением, расположенные на школьных дорогах.

Дети выходят из школы вместе

Дополнительным элементом безопасности является школьная форма, благодаря которой детей хорошо видно. Наиболее узнаваемым признаком школьника остается рандосэру, квадратный школьный ранец, который носит практически каждый младшеклассник в Японии. Ранцы обычно оснащаются целым рядом приспособлений, включая светоотражающие наклейки, аварийные сигналы, свистки. В самых современных моделях есть даже карманы для маленьких мобильных телефонов с функцией GPS. Во многих школах введена школьная форма, а тех школах, где формы нет, от учеников требуют носить ярко-желтые шляпы или подобные головные уборы.

Однако, несмотря на все предосторожности, детей порой похищают, или они становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий по дороге в школу или домой. Тем не менее, в результате подобных случаев стараются усиливать не столько непосредственный контроль за детьми, сколько меры безопасности и общественную осведомленность.

Фотография к заголовку: Младшеклассники в школьной форме идут строем в школу. Предоставлена Eileen