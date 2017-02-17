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近来，西方媒体发表了一连串有关日本公共交通中年幼乘客的报道（包括一部纪录片），关注日本小学生甚至更小儿童的独立性。与日本儿童的这种独立性相比，其他许多国家的孩子往往缺乏类似的自由，尤其在美国，对于“自由放养儿童”更是特别谨慎。

事实上，日本小学生上学、放学并没有什么不同寻常，不外乎就是沿着车多人挤的马路行走，在高峰时间的电车、公交车上挤上挤下。与那些出于学校远或安全问题考虑，家长更倾向于开车载孩子或让孩子坐校车上学的其他工业化国家不同，日本儿童通常是独自乘坐公共交通工具或步行上学和回家的。

但在现实生活中，日本小学生，尤其是城市里的小学生，始终都处在严密的监护之中。虽然他们可能的确比其他国家的同龄人更早地开始接受独立行动的训练，但他们并非处于一个无人监管的环境下。

上学

大多数日本小学生从家往返学校时并无父母或监护人陪同，但这并不意味着他们可以自由行动。相反，学校的规则、包括家长教师会（PTA）在内的各种组织以及地方执法、公众教育活动和邻里志愿者等多方结合，织造出了一张覆盖上下学学生的周密的安全网络。

首先，学校通常会要求学生按照既定的上学路线——“通学路”往返学校和家中。在日本，狭窄的道路比比皆是，地方政府和学校会划定出一条绕过危险道路的上学路线，它们基本上都沿着各主要干道，且设有人行道或护栏。政府有关部门会用指示牌、道路喷绘或其他指示物，将“通学路”的标识在马路上醒目标出。这些路线往往是社区的交通要道，确保了上学路上或回家途中的学生儿童一直可处于“能见度”良好的环境中，通过这种措施，为他们的安全又多加了一层“保险”。

父母或监护人通常需要在开学前选择一条上学路线，为孩子绘制出详细地图，并将其提交给学校备案。许多学校采用“集体上学放学”的做法，将学生按照不同居住区分班编组，让他们集体上学结伴回家。PTA，特别是公立学校的PTA常常会按值班表安排家长看守十字路口；社区的志愿者也会沿着规定的上学放学路线执勤，他们往往是各个社区的长者，并穿着标明身份的背心。

公立学校的生源往往按片区划分，与之相比，私立学校的学生则常常来自于更远的地方，因此他们上学和回家更多地有赖于公共交通机关。同那些步行上学的同龄人一样，乘坐公共交通工具的学生也必须走事先规定好的路线。学校通常会指定学生上下车的车站，有时还会在这些车站与学校之间运行接送班车，规定乘坐车次。这些措施能让学校行政人员更好地管理学生，并在事故发生时做出快速、有效的反应。学校根据学生上学乘坐的火车线路，将孩子们分为不同的班组，并奉行不让学生单独放学回家的原则。

许多学校还将灾害信息，如地震、学校周围电车、公交车事故等情况，用电子邮件发送给父母和监护人。

挥舞着小黄旗过马路的孩子

遵守规则

除了以上各种安全措施，独自上学的小学生还需要遵守许多规范自身行为的规则。教师和有关部门会不时提醒他们遵守交通规则、维护公共礼仪，如排成单列行走、不可大声喧哗、不走近道或绕道等。如果孩子出现了严重的违规行为，包括不走规定路线、在商店逗留（虽然在孩子遇到危险时，沿路的便利店和其他店家可以为他们提供庇护）、在火车和公共汽车上干扰其他乘客等，都会受到严厉的批评；如果“屡教不改”，该儿童的父母或监护人则可能被请到学校。

孩子们通常没什么时间在上学路上玩闹，因为校门开放时间往往只有20～30分钟。放学后虽然时间上不像上学那么紧张，但孩子们仍被要求径直回家。沿路的居民常常将违反上学放学规则的情况上报给学校，哪怕是轻微小事也不放过。这也体现了日本公众维护治安的意识。

保持警觉

孩子们结伴放学

公众保持高度警觉的意识，是日本能够让小学生自己上学的重要因素。警方会举办常规的交通安全宣传活动，并为在校门口护送小学生过马路的志愿者提供培训课程；沿着学校规定的上学放学路途，你还可以看到警察在车辆行人往来频繁的十字路口站岗。

另外，学生的装扮也使他们在人群中更加醒目，从而提高了他们上学放学的安全性。日本小学生身上最明显的特征，是他们都背着一种“双肩背书包”。它呈方形，通常为黑色或红色，上面常常挂满各种物件，包括反光贴纸、报警器或口哨等。最新式样的这种背包还有专门用来装GPS手机的口袋，这样，家长可以通过手机把握孩子的位置。许多学校都有校服，而那些没有校服的学校则让学生戴上亮黄色的帽子或类似头饰。

即使有如上的各种预防措施，小学生上学或放学途中遭遇诱拐或交通伤亡的事件仍然不绝于耳。但大人们并没有因这些意外事件而去限制儿童的行动，而是通过不断努力，来加强安全措施，同时提高公众的警觉意识。