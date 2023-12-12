في هذه المقالة نستعرض معكم معرض صور يضم أطول وأجدد ناطحة سحاب في اليابان، ”برج موري جي بي“، والذي يعد جزءًا من مجمع ”أزابوداي هيلز“ في العاصمة طوكيو.

مجمع ”أزابوداي هيلز“ عبارة عن مجمع من ثلاث ناطحات سحاب تم افتتاحه في حي ميناتو بطوكيو، في الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني. ويقع في مركزه برج موري جي بي، الذي يتكون من 64 طابقًا ويصل ارتفاعه إلى 330 مترًا، وهو تقريبًا نفس ارتفاع برج طوكيو البالغ 333 مترًا، ويتفوق على برج ”أبينو هاروكاس“ في مدينة أوساكا. والذي يأتي على ارتفاع 300 مترًا. مما يجعله الآن أطول ناطحة سحاب في اليابان.

وتنقسم الطوابق الإحدى عشر العليا إلى 91 وحدة سكنية مصممة بديكورات من العلامة التجارية الفندقية الفاخرة ”أمان ريزورتس“. وقد أحدث الإعلان عن أسعار مبيعات هذه الوحدات، التي تجاوزت مليارات الينات، ضجة كبيرة في الأوساط العقارية. وتدير شركة ”أمان“ أيضًا فندق ”جانو طوكيو“ ذو العلامة التجارية التابعة لها في الطوابق السفلية من المبنى السكني A

أطول مبنى في اليابان، برج موري جي بي.

المنظر من المنطقة المحيطة بمحطة مترو طوكيو ”كامياتشو“. ويقع برج موري جي بي على اليسار، مع وجود المبنى السكني A في المنتصف، بينما لا يزال المبنى السكني B قيد الإنشاء. وناطحة السحاب الموجودة على اليمين هي برج ”آرك هيلز سينغوكوياما موري“.

كما أعلنت المدرسة البريطانية المتواجدة في طوكيو منذ 34 عامًا أنها ستنتقل من حرمها الجامعي في حي شيبويا إلى المجمع الجديد، مما ينعش الآمال في أن يشجع افتتاح ”أزابوداي هيلز“ إضفاء المزيد من النكهة الدولية على هذه المنطقة، وهي التي كانت بالفعل حاضنة للكثير من الشركات العالمية والسفارات.

تضم الساحة المركزية حوالي 320 نوعًا مختلفًا من النباتات.

يوفر الطابق المخصص للمكاتب إطلالات شاسعة. وما يقرب من ثلث المستأجرين المتوقعين هم شركات أجنبية.

تم تجهيز ”هيلز هاوس“ بمساحات للعمل وكافيتريات مختلفة لمستأجري الشركات.

المنظر المطل من تقاطع ”إيكورا“يشمل برج موري جي بي وبرج طوكيو، وهما على نفس الارتفاع تقريبًا.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية. والترجمة من اللغة الإنكليزية. المادة النصية والصور من موقع Nippon.com. صورة الموضوع: مجمع أزابوداي هيلز. افتُتح اعتبارًا من 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. المبنى الموجود في أقصى اليسار هو أطول مبنى في اليابان، برج موري جي بي)