Azabudai Hills (distrito de Minato, Tokio), un complejo de tres rascacielos, abrió sus puertas el 24 de noviembre de 2023.

El edificio principal, Mori JP Tower, tiene 64 pisos y 330 metros de altura, casi tanto como la Torre de Tokio (333 metros), y supera al famoso Abeno Harukas de Osaka (300 metros), lo cual lo convierte en el edificio habitable más alto de Japón. Aman Resorts, operador de hoteles de lujo, ofrece a la venta las 91 viviendas desde el piso 54 hasta el último. Esta oferta está dando mucho que hablar, ya que el precio de venta asciende, según cuentan, a varias decenas de miles de millones de yenes. Aman también opera el hotel de marca hermana Janu Tokyo, en la parte inferior de la sección llamada Residencia A.

Mori JP Tower, el edificio habitable más alto de Japón.

Una vista desde los alrededores de la estación Kamiyachō del metro de Tokio. La Mori JP Tower está a la izquierda, la Residencia A en el centro y la Residencia B en construcción. El rascacielos de la derecha es el ARK Hills Sengokuyama Mori Tower.

Además, la British School de Tokio, escuela con 34 años de historia, se ha trasladado desde su campus de Shibuya para abrir una nueva sede en este edificio. Con la apertura de Azabudai Hills se espera que la zona, que originalmente contaba con una alta concentración de empresas y embajadas extranjeras, se convierta en un área aún más cosmopolita.

La plaza central tiene unos 320 tipos diferentes de plantas.

Los pisos de oficinas poseen vistas espectaculares. El 30 % de los inquilinos previstos son empresas extranjeras.

Hills House, equipada con diversos espacios de trabajo y cafeterías para las empresas que se instalen.

La competición de altura entre la Mori JP Tower y la Torre de Tokio que se puede ver desde el cruce de Iikura.

Reportaje, artículo y fotografías de la redacción de nippon.com.

(Imagen del encabezado: Azabudai Hills abrió sus puertas el 24 de noviembre de 2023. A la izquierda, el Mori JP Tower, el edificio habitable más alto de Japón.)