Le complexe Azabudai Hills, composé de trois structures dont le gratte-ciel le plus haut du Japon, s’est ouvert le 24 novembre près de la Tour de Tokyo :

Le 24 novembre, dans l’arrondissement chic de Minato, s’est ouvert le complexe Azabudai Hills. Il est composé de trois structures dont la Mori JP Tower qui, fier de ses 330 mètres, est devenu à cette occasion le plus haut gratte-ciel du Japon. Il détrône ainsi de 30 mètres le building Abeno Harukas d’Osaka et arrive pratiquement à hauteur de la Tour de Tokyo (333 mètres), qui se trouve à proximité.

La Mori JP Tower

Le complexe Azabudai Hills se trouve près de la station de métro Kamiyachô. À gauche, la Mori JP Tower, au milieu, la Residence A, puis la Residence B à droite.

L’Azabudai Hills s’étend sur quelque 210 000 mètres carrés et a été développé par le grand promoteur immobilier Mori Building, qui est déjà à l’origine de grands projets de réurbanisation de la capitale comme comme Ark Hills ou Roppongi Hills.

La Mori JP Tower, dont les travaux avaient débuté en août 2019, se compose de 64 étages au-dessus du sol et de cinq étages souterrains. Du 54e étage au dernier, elle héberge 91 résidences de luxe gérées par l’opérateur hôtelier Aman Resorts et dont leur prix de vente atteint des dizaines de milliards de yens.

Les deux autres bâtiments, baptisés Residence A et Residence B, abritent principalement des logements. Les 13 premiers étages de la Residence A font partie de l’hôtel Janu Tokyo.

La place centrale est garnie d’environ 320 variétés de plantes. Les étages inférieurs du complexe proposent de nombreux commerces et services haut de gamme.

Vue sur la Tour de Tokyo depuis la Mori JP Tower

La partie centrale de la Mori JP Tower est composée de bureaux, dont presque le tiers est occupé par des sociétés étrangères. Ici, un espace de co-working.

(Reportage et texte de Nippon.com)