رغم جوها شديد البرودة، تقام في محافظة هوكايدو أحداث وفعاليات متنوعة تجذب إليها أعداداً كبيرة من الزائرين وتشعرهم بالدفء والسعادة، فضلاً عما تحتضنه من حقول وحدائق غنّاء وما حصدته من شهرة واسعة بعد استضافة عاصمتها سابورو لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1972. دعونا نلقي نظرة على أهم معالم محافظة هوكايدو وثقافتها الفريدة بين الماضي والحاضر.

تحتل محافظة هوكايدو الجزء الواقع في أقصى شمال جزر اليابان الأربع الرئيسية. كانت سابورو، عاصمتها وأكبر مدنها، هي ثاني مدينة في اليابان تستضيف الألعاب الأولمبية، حيث أقيمت فيها دورة الألعاب الشتوية في عام 1972. تنتشر منتجعات التزلج في جميع أنحاء المحافظة، لا سيما حول نيسيكو في الجنوب، وتجذب هواة الرياضات الشتوية من جميع أنحاء العالم. كما يطلق على هوكايدو ”سلة الخبز“ لليابان.

نبذة عن محافظة هوكّايدو

تأسست عام 1869 (إقليم إيزو سابقًا)

العاصمة: سابورو

عدد السكان: 5,225,000 نسمة (اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 83.424 كيلومتر مربع

تمتد هوكّايدو من كيب شيراكامي في الجنوب، عند خط عرض 41.2 درجة شمالاً، إلى كيب صويا في الشمال عند 45.3 درجة شمالاً، وهي بذلك تقع في أقصى شمال اليابان. لذلك يكون الشتاء هناك شديدة البرودة (أدنى 20 درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في اليابان، تم تسجيل 19 منها في محطات قياس في هوكايدو، بما في ذلك أدنى درجة حرارة سُجّلت على الإطلاق في البلاد -41.0 درجة مئوية في أساهيكاوا) بينما يكون الصيف لطيفاً ومعتدلاً، باستثناء موسم الأمطار الذي يضرب معظم أنحاء البلاد في نهاية الربيع.

تعد هوكايدو المحافظة الوحيدة التي ينتهي اسمها بمقطع dō باللغة اليابانية، بدلاً من مقطع to مثل طوكيو، أو fu مثل أوساكا وكيوتو، أو حتى ken. ويعود استخدام هذا المقطع إلى عصر ما قبل الحداثة، وكان يُستخدم للإشارة إلى مناطق أكثر اتساعًا من الأقاليم والمحافظات التي كانت المكوّن الرئيسي للأراضي اليابانية في ذلك الوقت. وتتمتع هوكايدو بمساحات مفتوحة شاسعة مما جعلها تتصدر قائمة المحافظات المنتجة زراعياً في اليابان، حيث يُزرع بها أكثر من 66% من محصول القمح في البلاد، و78% من محصول البطاطس، و43% من فول الصويا اعتبارًا من عام 2021. ليس هذا فقط، بل إن المحافظة رائدة أيضاً في مجال تربية الماشية وصناعات الألبان، حيث توفر هوكايدو وحدها أكثر من 56% من الحليب المنتج محليًا في اليابان بالإضافة إلى 20% من لحوم البقر.

مزرعة ألبان في بلدة ناكاشيبتسو. الصورة من بيكستا.

إلا أن هوكايدو تفتقر إلى سلاسل الجبال الشاهقة التي تتباهى بها هونشو، فأعلى قمة موجودة بها هي قمة أساهي داكى التي لا يزيد ارتفاعها عن 2291 مترًا فقط. لكن رياح الشتاء التي تهب من سيبيريا تلتقط الرطوبة من بحر اليابان وتسقط ثلجاً مسحوقاً وخفيفاً، مما يجعل منتجعات التزلج في المحافظة من أكثر المنتجعات شعبية في اليابان، ومقصداً لهواة التزلج على الجليد من جميع أنحاء العالم. ولقد شهدت منطقة نيسيكو الواقعة جنوب غرب سابورو طفرة هائلة في عدد الزوار الدوليين قبل تفشي جائحة كوفيد-19، والأعداد مرشحة للزيادة مرة أخرى بعد إلغاء قيود السفر. في الوقت نفسه، استضافت سابورو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1972، ولا تزال محطة أساسية على خريطة المسابقات الدولية للقفز على الجليد.

ولما كانت المحيطات التي حول الجزيرة غنية بالثروة السمكية، فقد أصبحت هوكايدو تشتهر أيضًا بصيد الأسماك. ويمتد خطها الساحلي البالغ 4402 كيلومترًا على طول بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادي، فضلاً عن امتلاكها أسطول صيد ضخم يضم أكبر عدد من السفن مقارنةً بأي محافظة أخرى، ولذلك فهي مصدر لما يقرب من ربع إنتاج مصايد الأسماك في اليابان، بما في ذلك حصص كبيرة من سمك السلمون والاسقالوب والماكريل وأعشاب كومبو البحرية.

الخط الساحلي الوعر والغابات البرية في شيريتوكو حصلت في عام 2005 على تصنيف ”كيب“ كأحد مواقع التراث العالمي. الصورة من بيكستا.

هوكايدو غنية بالطبيعة البكر، وتوفر حدائقها الوطنية الست للزائرين مناظر خلابة للجبال والبحيرات والمستنقعات والشواطئ البرية التي تسكنها الدببة والثعالب وغزلان الإيزو وأنواع أخرى توجد بشكل أساسي في أقصى جزيرة في أقصى شمال اليابان. كما تم اختيار شبه جزيرة شيريتوكو الشمالية الشرقية كأحد معالم التراث العالمي الطبيعي في عام 2005. وقد تم تصنيف عدد من المناطق ضمن ”مواقع رامسار“ المدرجة في اتفاقية رامسار المعنية بالحفاظ على النظم البيئية للأراضي الرطبة، بما في ذلك مستنقعات كوشيرو، أول موقع رامسار في اليابان، الذي تم تصنيفه في عام 1980. وتتمتع كل مدينة في المحافظة بمناطق جذب خاصة بها. جدير بالذكر أن العاصمة تحتضن في كل شتاء مهرجان سابورو للنحت على الثلج، وتتميز مدينة أوتارو الساحلية بوجود العديد من المستودعات المبنية بالطوب منذ عصر التحديث الياباني والتي تعد من عوامل الجذب السياحي الشهيرة.

منحوتات ثلجية وجليدية منحوتة ومضاءة بشكل رائع تبهر المشاركين في مهرجان الثلج السنوي في سابورو، الصورة من المهرجان الذي أقيم في فبراير/ شباط 2020. الصورة من بيكستا.

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

سوزوكي أكيرا (1930–): كيميائي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2010. حصل على درجتي البكالوريوس والدكتوراه في جامعة هوكايدو التي عمل بها أيضًا لأكثر من ثلاثة عقود، مع التركيز على التركيب العضوي إلى أن اكتشف تفاعل سوزوكي الذي أعلن عنه في عام 1979.

كاساي نورياكي (1972–): لاعب القفز على الثلج. ظهر لأول مرة في نهائيات كأس العالم عام 1988 وهو في السادسة عشرة من عمره واستمر في المنافسة على المستوى الأعلى خلال أولمبياد بيونغ تشانغ 2018، وأُطلق عليه لقب ”الأسطورة“. في سوتشي عام 2014، أصبح أقدم لاعب قفز على الثلج يفوز بميدالية أولمبية، حيث حصل على الميدالية الفضية في منافسات التل الكبير الفردية والبرونزية في منافسات التل الكبير للفِرق.

(نشر النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: متزلج منبهر بجبل يوتي قبل أن ينطلق للاستمتاع بمنحدرات نيسيكو، حقوق الصور لبيكستا)