La prefectura más septentrional de Japón, Hokkaidō, es también la más extensa y fría. Famosa por su clima gélido y por haber albergado los Juegos Olímpicos de Invierno de 1972 en su capital, Sapporo, esta prefectura es también un centro agrícola y ganadero para la nación.

La prefectura de Hokkaidō ocupa la isla más septentrional de las cuatro islas principales del archipiélago japonés. Sapporo, su capital y ciudad más grande, fue la segunda localidad de Japón que albergó unos Juegos Olímpicos, los de invierno de 1972. Las estaciones de esquí que hay en la prefectura, especialmente alrededor de Niseko, en el sur, atraen a numerosos aficionados a los deportes de invierno procedentes de todo el mundo. La prefectura es también conocida como “la cesta del pan” de Japón.

Un vistazo a la prefectura de Hokkaidō

Establecida en 1869 (antiguamente era conocida como el territorio de Ezo)

Capital: Sapporo

Población: 5.225.000 (a octubre de 2020)

Área: 83.424 km2

Hokkaidō se encuentra en el extremo septentrional de Japón y se extiende desde el cabo de Shirakami en el sur, a 41,2º N de latitud, hasta el cabo Sōya en el norte a 45,3º N. Esto hace que la prefectura experimente crudos inviernos (19 de las 20 temperaturas más bajas jamás registradas en Japón son de estaciones de monitorización situadas en la isla, entre ellas el récord histórico de -41,0 ºC en Asahikawa) y veranos agradables y templados, sin la estación de lluvias que afecta al resto del país en su mayoría al final de la primavera.

Hokkaidō es la única prefectura que tiene el sufijo dō en japonés, en lugar de to, como Tokio, fu, como Osaka y Kioto o ken, como el resto de las prefecturas. Este término se remonta a la era premoderna, cuando hacía referencia a las regiones más extensas que los dominios y provincias que formaban la nación en aquel entonces. Sus amplios espacios abiertos la convierten en la principal productora agrícola de Japón: en ella crece más del 66 % del trigo del país, el 78 % de sus patatas y el 43 % de sus sojas (datos de 2021). Su industria lechera y ganadera también es líder: Hokkaidō suministra el 56 % de la leche producida en el país y el 20 % de su vacuno.

Una explotación lechera del pueblo de Nakashibetsu. (© Pixta)

Hokkaidō carece de las altas áreas montañosas de las que presume Honshū; su pico más alto es el Asahidake, de solo 2.291 metros de altura. Sin embargo, los vientos invernales que soplan a través de Siberia toman la humedad del mar del Japón y la liberan en forma de ligera y abundante nieve en polvo, lo que convierte las estaciones de esquí de la prefectura en unas de las más populares entre los japoneses—y también entre los esquiadores y snowboarders de todo el mundo. El área de Niseko, al suroeste de Sapporo, vivió un auge en el número de visitantes de otros países antes de la pandemia de la COVID-19, y las cifras se están recuperando ahora que se han eliminado las medidas de control fronterizo. La capital, por otra parte, albergó los Juegos Olímpicos de Invierno de 1972, y sigue siendo una de las sedes habituales del circuito de la competición internacional de salto de esquí.

Los océanos que rodean la isla son muy productivos, por lo que Hokkaidō también es conocida por su industria pesquera. Sus 4.402 kilómetros de costa miran hacia el mar del Japón, el mar de Ojotsk y el océano Pacífico, y su flota pesquera—que cuenta con el mayor número de embarcaciones entre todas las prefecturas—captura aproximadamente una cuarta parte de la producción pesquera del país, incluyendo una amplia proporción de salmón, vieiras, caballa hokke y algas konbu.

La costa escarpada y los bosques vírgenes de Shiretoko le valieron a este cabo la designación como Patrimonio de la Humanidad en 2005. (© Pixta)

Hokkaidō es una prefectura rica en naturaleza “no adulterada”. Sus seis parques nacionales ofrecen a los visitantes hermosas vistas de las montañas, lagos, humedales y costas vírgenes habitadas por osos, zorros, ciervos de Ezo y otras especies que se pueden encontrar principalmente en esta isla de Japón. La península de Shiretoko, en el noreste, fue designada como Patrimonio Natural de la Humanidad en 2005. Varias áreas han sido calificadas como humedales de importancia internacional en el marco del Convenio de Ramsar, entre ellas los paúles de Kushiro, el primer sitio Ramsar de Japón, designado en 1980. Las ciudades de la prefectura cuentan también con sus propios atractivos. Cada invierno la capital celebra el Festival de la Nieve de Sapporo, y la localidad portuaria de Otaru cuenta con numerosos edificios de ladrillo del período de modernización de Japón que atraen a muchos turistas.

Las esculturas de hielo y nieve, fantásticamente esculpidas e iluminadas, atraen a multitudes al Festival de la Nieve de Sapporo. La fotografía es de febrero de 2020. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Suzuki Akira (1930–): Químico. Coganador del Premio Nobel de Química en 2010. Se graduó y doctoró en la Universidad de Hokkaidō, donde también trabajó durante más de tres décadas centrado en la síntesis orgánica, una investigación que cristalizó en el descubrimiento de la reacción Suzuki, que publicó en 1979.

Kasai Noriaki (1972–): Saltador de esquí. Debutó en un campeonato mundial en 1988 a los 16 años y continuó compitiendo al máximo nivel hasta los Juegos Olímpicos de Pieonchang de 2018, lo que le valió el sobrenombre de “leyenda” en el proceso. En los Juegos de Sochi de 2014 se convirtió en el saltador de esquí de mayor edad en ganar una medalla olímpica al hacerse con la plata en la competición de trampolín grande individual y el bronce en trampolín grande por equipos.

(Fotografía del encabezado: un esquiador admira el monte Yōtei antes de deslizarse por las pistas de Niseko. © Pixta.)