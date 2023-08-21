北海道是日本最北端的一級行政區，同時也是日本最大和最古老的一級行政區。它以寒冷的天氣著稱，其首府札幌是1972年冬奧的主辦城市。此外，北海道還是日本主要的農牧業中心。

在日本四大島中，北海道位於最北端。作為北海道的地方政府所在地和最大城市，札幌是日本第二個奧運主辦城市，它於1972年舉辦了冬奧。滑雪場幾乎遍佈北海道，尤其是該島南部Niseko周邊地區，吸引著大量來自世界各地的冬季運動愛好者。北海道還被譽為日本的「糧倉」。

北海道概要

創建時間：1869年（舊稱「蝦夷」）

地方政府所在地：札幌市

人口：522萬5000人（截至2020年10月）

面積：8萬3424平方公里

北海道位於日本的最北端，從南至北從位於北緯41.2º的松前町一直延伸到位於北緯45.3º的宗谷岬。由於其地理位置，北海道冬季嚴寒。日本迄今為止的20次最低氣溫記錄，其中19次都是北海道創下的，包括在旭川市觀測到的日本有史以來的最低溫度記錄：零下41.0ºC。然而，北海道夏季氣候卻溫和宜人。在春夏之交，這裡與日本其他地區不同，沒有雨季的煩惱。

與以「都」命名的東京都、以「府」命名的大阪府和京都府以及以「縣」命名的其他地區不同，北海道是日本唯一以「道」命名的行政區。「道」的名稱可以追溯到近代以前時期，其意思是指比當時日本縣級行政區更為廣闊的區域。北海道的廣闊土地，讓它成為日本最重要的糧食產區。根據2021年統計，日本全國超過60%的小麥、78%的馬鈴薯以及43%的大豆產自北海道。此外，北海道的乳業和畜牧業也全國領先，提供了日本56%的國產牛奶和20%的牛肉。

與本州不同，北海道沒有高大的山脈，當地最高峰為海拔2291公尺的旭嶽。冬季，來自西伯利亞的寒風攜著日本海上空的水氣，給北海道帶來厚厚的粉雪。因此，北海道成為了日本最著名的滑雪勝地，吸引著來自世界各地的滑雪和滑板愛好者。在疫情爆發前，位於札幌西南的Niseko地區曾經吸引了大批外國遊客。隨著疫情的緩解，旅遊限制措施取消，前往這一地區的遊客數量再次大幅攀升。Niseko曾是1972年冬季奧運的舉辦地，如今它仍是國際跳臺滑雪巡迴賽的重要一站。

北海道周邊海域水產資源豐富，因此當地漁業發達。該島被日本海、鄂霍茨克海和太平洋環繞，海岸線總長度為4402公里。北海道漁船隊的船隻數量比日本其它任何縣都要多，貢獻了日本全國大約4分之1漁產品，其中占大頭的包括鮭魚、扇貝、鯖魚、昆布等。

北海道很多地方仍保留著原生態風貌。遊客可以在當地的六大國立公園體驗青山綠水、湖泊濕地，以及沿海的原始森林，其間棲息著熊、狐狸、蝦夷鹿等主要生活在這座日本最北端島嶼的物種。2005年，位於北海道東北部的知床半島被列為世界自然遺產。此外，當地很多濕地被列入《國際重要濕地名錄》，其中包括1980年被列入該名錄的釧路濕原，它是日本首個被列入《國際重要濕地名錄》的濕地。北海道的各個城市各具特色，異彩紛呈。譬如，北海道地方政府所在地札幌市每年冬天都會舉辦札幌雪祭，港口城市小樽則保留了大量日本明治維新時期的磚砌建築，每年吸引了無數遊客。

當地名人

鈴木章（1930年–）：日本著名化學家、2010年諾貝爾化學獎得主。他曾就讀於北海道大學，先後獲得學士和博士學位。截至目前，他已經深耕化學領域長達30多年，主要致力於研究有機合成反應，於1979年發佈以其名字命名的「鈴木反應」。

葛西紀明（1972年–）：日本跳臺滑雪運動員。1988年，16歲的葛西紀明首次在國際滑雪聯合會世界盃跳臺滑雪比賽中亮相，此後一直征戰國際賽場。2018年，他參加了平昌冬奧，被譽為跳臺滑雪的「傳奇」。2014年索契冬奧上，他獲得男子個人大跳臺銀牌和男子團體大跳臺銅牌，成為獲得這一項目奧運獎牌年齡最大的運動員。

（原文英文）

標題圖片：一名滑雪者在Niseko滑雪場眺望遠方的羊蹄山（PIXTA）

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