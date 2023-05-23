من بين أبرز معالم محافظة توياما طريق تاتيياما كوروبي الجبلي وممره الثلجي والأسماك الطازجة والمأكولات البحرية بما في ذلك الحبار المضيء الذي يعد طبقا محليا شهيا.

تقع محافظة توياما في منطقة هوكوريكو باليابان. تحيطها اليابسة من 3 جهات، أما من الشمال فيوجد خليج توياما وبحر اليابان. تقع قمم سلسلة جبال تاتيياما في جنوب شرق المحافظة بارتفاع يزيد عن 3000 متر. تعتبر السماء الملبدة بالغيوم وهطول الأمطار أمرا مألوفا خلال معظم أوقات العام.

نبذة عن محافظة توياما

تأسست عام 1871 (مقاطعة إتشو سابقا)

العاصمة: توياما

عدد السكان: 1.035 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 4248 كيلومتر مربع

يمكن للزوار عبور جبال تاتيياما عبر طريق تاتيياما كوروبي الجبلي الذي يقود إلى محافظة ناغانو. يشتهر الطريق بشكل خاص بسبب ”ممر الثلج“ بالقرب من أعلى نقطة في مورودو، حيث يصل ارتفاع جدرانه البيضاء الضخمة إلى 20 مترا بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران. أُدرجت البيوت الريفية الرائعة ذات الأسقف شديدة الانحدار والمصنوعة من القش في غوكاياما على قائمة التراث العالمي لليونسكو، جنبا إلى جنب مع بيوت قرية ”شيراكاوا غو“ المجاورة في محافظة غيفو. توفر سكة حديد وادي كوروبي ذات المناظر الخلابة إطلالات رائعة على النهر أسفلها وعلى القمم المحيطة.

صورة تظهر التباين اللوني بين أوراق الأشجار في الخريف واللون الأحمر لجسر شين يامابيكو التابع لسكة حديد وادي كوروبي (© بيكستا)

تعد محافظة توياما منتجا رئيسيا للأرز، بينما تشتهر مدينة تونامي بأزهار الزنبق. يوفر خليج توياما كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية، بما في ذلك الحبار المضيء الذي يعد طبقا محليا شهيا. وقد أرسى بائعو الأعشاب الطبية التقليديون الذين اعتادوا السفر في أنحاء البلاد الأسس لصناعة الأدوية القوية اليوم في المحافظة. تنتج مدينة تاكاؤكا أكثر من 90% من الأواني النحاسية في اليابان، ويعد تمثال ”دايبوتسو“ المحلي لبوذا رمزا لصناعة سبك المعادن.

تمثال دايبوتسو في تاكاؤكا تحت سماء صافية (© بيكستا)

شخصية ”كيتوكيتو كون“ هي التميمة الرسمية لمحافظة توياما، والاسم مشتق من ”كيتو كيتو“ وهو مصطلح في اللهجة المحلية يمكن أن يعني إما ”طازج“ أو ”مفعم بالحياة“. تصفيفة شعر التميمة ترمز لسلسلة جبال تاتيياما (© جيجي برس)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

فوجيكو إيف فوجيو (1933-1996): مبتكر شخصية دورايمون، أحد أشهر الشخصيات الكرتونية في اليابان.

أوينو تشيزوكو (1948-): ناشطة نسوية وعالمة اجتماع وكاتبة، اشتهرت بتسليطها الضوء على قضايا مثل عدم المساواة بين الجنسين.

هوسودا مامورو (1967–): مخرج أفلام رسوم متحركة من بينها ”الفتاة التي قفزت عبر الزمن“ و ”أطفال الذئب“.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: صخرة أونّايوا على ساحل أماهاراشي بمحافظة توياما وتظهر في الخلفية سلسلة جبال تاتيياما، الحقوق لبيكستا)