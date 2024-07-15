富山縣的旅遊名勝包括立山黑部阿爾卑斯山脈路線及其「雪之大谷」。此外，它還以海鮮著稱，尤其是當地特色美味螢火魷。
富山縣位於日本北陸地區，北面朝向日本海富山灣，其餘三面背靠陸地。立山山脈屹立在該縣東南部，海拔超過3000公尺，當地全年以陰雨天氣為主。
富山縣概況
- 創建時間：1871年（歷史上曾隸屬於越中國）
- 地方政府所在地：富山市
- 人口：103.5萬人（截至2020年10月）
- 面積：4248平方公里
遊客可以沿著著名的立山黑部阿爾卑斯山脈路線穿越立山山脈，到達長野縣。這條路線尤其以當地海拔最高的室堂地區的「雪之大谷」而知名，每年4月至6月，道路被兩側高達10至20公尺的雪壁夾於其間，景象甚為壯觀。五箇山地區以及鄰近的岐阜縣白川鄉的「合掌構造村落」茅草屋頂已經被列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。黑部峽谷的觀光鐵路可以讓遊客欣賞谷底流淌的河流以及沿途群峰的壯麗景色。
富山縣是日本著名的稻米之鄉，礪波市則以鬱金香而聞名。富山灣盛產海鮮，尤其以當地特色美味螢火魷而知名。過去，很多當地商人曾經周遊日本全國售賣傳統藥品，這為現今富山縣發達的製藥產業奠定了基礎。日本超過90%的銅器來自該縣高岡市，著名的高岡大佛雕像是當地鑄造業的標誌。
當地名人
- 藤子·F·不二雄（1933-1996年），日本漫畫家。他創作的「哆啦A夢」是日本最著名的動漫角色之一。
- 上野千鶴子（1948年- ），日本女權主義者，社會學家及作家，以凸顯性別不平等等問題而聞名。
- 細田守 (1967年- )，日本動畫導演。他導演的動畫影片包括《穿越時空的少女》《狼的孩子雨和雪》等。
（原文英文）
標題圖片：富山縣天原海濱著名的「女岩」，背景為立山山脈（PIXTA）