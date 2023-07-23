Entre los encantos de la prefectura de Toyama destaca la ruta alpina de Tateyama Kurobe y su “corredor de nieve”, así como el pescado y marisco fresco entre el que se incluye una delicia local: el calamar luciérnaga (Watasenia scintillans).

La prefectura de Toyama se encuentra en la región de Hokuriku de Japón. Está rodeada por tierra en tres de sus lados, con la bahía de Toyama y el mar del Japón en el norte. La cordillera de Tateyama se alza en el sureste de la prefectura hasta una altura de más de 3.000 metros. Durante buena parte del año Toyama experimenta cielos nubosos y precipitaciones.

Un vistazo a la prefectura de Toyama

Establecida en 1871 (antigua provincia de Etchū)

Capital: Toyama

Población: 1.035.000 (a octubre de 2020)

Área: 4.248 km2

Los visitantes pueden cruzar las montañas de Tateyama a través de la ruta alpina Tateyama Kurobe que conduce a la prefectura de Nagano. La ruta es conocida en particular por su “corredor de nieve” cercano al punto más alto de Murodō, con sus grandes paredes blancas que alcanzan hasta 20 metros de altura entre los meses de abril y junio. Las pintorescas casas de campo con techos altos de paja de Gokayama fueron incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO junto a un paisaje similar en Shirakawa-gō, en la prefectura de Gifu. El hermoso ferrocarril sobre el cañón de Kurobe ofrece vistas espectaculares del río y las montañas del entorno.

Los colores otoñales contrastan con el rojo del puente Shin-Yamabiko del ferrocarril sobre el cañón de Kurobe. (© Pixta)

La prefectura de Toyama es una de las principales productoras de arroz, mientras que la ciudad de Tonami es popular por sus tulipanes. La bahía de Toyama suministra buena parte del pescado y marisco, incluida la delicia local: el calamar luciérnaga. Vendedores ambulantes de medicina tradicional que solían recorrer el país sentaron las bases de la robusta industria farmacéutica con la que hoy cuenta la prefectura. La ciudad de Takaoka produce más del 90 % de los artículos de cobre del país, y el Daibutsu (Gran Buda) local es un símbolo de su industria del fundido de metales.

El Daibutsu de Takaoka bajo un cielo azul. (© Pixta)

Kitokito-kun es la mascota oficial de Toyama. Toma su nombre de kito kito, una expresión del dialecto local que significa “fresco” y “vivaz”. Su pelo representa la cordillera de Tateyama. (© Jiji)

Personalidades ilustres

Fujiko F. Fujio (1933–1996): Creador de Doraemon, uno de los personajes más famosos de Japón.

Ueno Chizuko (1948–): Feminista, socióloga y escritora conocida por abordar cuestiones relacionadas con la desigualdad de género.

Hosoda Mamoru (1967–): Director de cine de animación famoso por obras como La chica que saltaba a través del tiempo y Wolf Children (Los niños lobo).

(Fotografía del encabezado: La roca Onnaiwa en la costa Amaharashi de la prefectura de Toyama con la cordillera de Tateyama en el fondo. © Pixta.)