طوكيو - (جيجي برس)-- أقيم يوم الأربعاء حفل افتتاح جامعة العلوم والتكنولوجيا التركية اليابانية في حرمها الجامعي بالعاصمة التركية أنقرة، وهي جامعة أسستها الحكومتان اليابانية والتركية.

وسيدرس نحو 100 طالب تركي في الجامعة، خلال عامها الأول، تخصصات تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم الزلازل وغيرها، بدعم من الحكومة اليابانية التي ستوفر، من بين أمور أخرى، المعدات اللازمة للأبحاث.

وخلال الحفل، قال ياسوتاكا ناكاسوني، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، إن مكانة تركيا، العضو في مجموعة العشرين وحلف شمال الأطلسي، تتنامى عامًا بعد عام، معربًا عن أمله في أن تشكل الجامعة جسرًا جديدًا يربط بين اليابان وتركيا والعالم.

واستغرق افتتاح الجامعة 13 عامًا، بسبب خلافات ومشكلات تتعلق بموقعها ومجالات أبحاثها، منذ أن اتفق رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي ورئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي الحالي، على تأسيسها عام 2013.

وفي عامها الأول، ستقدم الجامعة برامج للدكتوراه في مجالات التكنولوجيا الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي وعلوم الكوارث الزلزالية، إلى جانب برامج بكالوريوس هندسية مدتها أربع سنوات، تشمل تخصصات علوم البيئة وعلوم المواد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)