Токио, 14 октября (Jiji Press). В Анкаре, столице Турции, состоялась церемония открытия университета, основанного правительствами Японии и Турции.

В Турецко-японском университете науки и технологий около 100 турецких студентов будут изучать искусственный интеллект, землетрясения и другие области при поддержке правительства Японии, включающей предоставление исследовательского оборудования.

В ходе церемонии государственный министр иностранных дел Японии Накасонэ Ясутака заявил, что присутствие Турции, члена «Большой двадцатки» и НАТО, с каждым годом растёт, и выразил надежду, что университет станет новым мостом, соединяющим Японию, Турцию и весь мир.

Из-за проблем, связанных с местоположением и областями исследований, открытие университета заняло 13 лет, после того как тогдашний премьер-министр Японии Абэ Синдзо и тогдашний премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, нынешний президент, договорились о его создании в 2013 году.

В первый год своего существования университет будет предлагать докторские курсы по цифровым технологиям в области искусственного интеллекта и науке о землетрясениях, а также четырёхлетние программы бакалавриата по инженерным специальностям в таких областях, как экология и материаловедение.

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