رغم انخفاض عدد الجرائم لأدنى مستوى: جرائم كبار السن آخذة في الارتفاع في اليابان

انخفض عدد الجرائم المبلغ عنها في اليابان إلى أدنى نقطة على الإطلاق في عام 2019.

أظهر التقرير الصادر عن وزارة العدل لعام 2020 بشأن الجريمة أن عدد الجرائم الجنائية المبلغ عنها في اليابان انخفض عن العام السابق بنسبة 8.4٪ إلى 749000 حالة. وبلغت إحصاءات الجريمة ذروتها في عام 2002 عند 2.85 مليون حالة، لكنها انخفضت باستمرار على مدار الـ 17 عاما الماضية. كان الرقم هذه المرة هو الأدنى على الإطلاق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

شكلت السرقات أكثر من 70٪ من الجرائم المرتكبة، وقد أدى الانخفاض المستمر في عدد عمليات السطو وسرقة الدراجات الهوائية إلى الانخفاض العام في إحصاءات الجريمة. يُعتقد أن الاستخدام الواسع للكاميرات الأمنية كان وراء هذا التحول.

من ناحية أخرى، شهدت جرائم العنف ارتفاعا حيث بلغت 950 جريمة قتل في عام 2019 بزيادة 35 حالة عن العام السابق. وانخفضت عمليات السطو بمعدل 276 حالة لتصل إلى 1511 حالة، وانخفضت عمليات إشعال الحرائق بمعدل 51 حالة لتصل إلى 840.

بلغ عدد الموقوفين على خلفية ارتكابهم جرائم جنائية في 2019، 192607 شخص، بانخفاض 6.5٪ عن العام السابق. ومن بين المعتقلين 42463 شخصًا كانوا يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر على الرغم من انخفاض اعتقالات كبار السن بنسبة 5.1٪ مقارنة بعام 2018، فإن الزيادة الإجمالية في عدد كبار السن وانخفاض الاعتقالات في الفئات العمرية الأخرى أدى إلى أسوأ نسبة مسجلة لكبار المجرمين بلغت 22.0٪.

وشكلت السرقة من المتاجر أكثر من نصف (52.4٪) الجرائم التي ارتكبها كبار السن. وشملت الجرائم الأخرى في هذه الفئة العمرية السرقات (17.6٪) الإصابات/ الاعتداءات (14.2٪) والاختلاس (5.4٪). في المتوسط في جميع الفئات العمرية، بلغ معدل سرقة المتاجر 28.7٪ والسرقات الأخرى 20.1٪، في مؤشر واضح على أن السرقة مرتفعة بين كبار السن. وارتفعت معدلات جرائم السرقة من المتاجر التي ترتكبها المسنات بشكل خاص حيث بلغت 75.6%.

من بين الموقوفين، كان 93967 من مرتكبي الجرائم المتكررة، وهو ما يمثل 48.8٪ من إجمالي الاعتقالات. وبلغ رقم تكرار المخالفات أعلى مستوى له في عام 2006 حيث بلغ 149164. وبينما كان هذا المعدل ينخفض تدريجياً منذ ذلك الحين، فإن الانخفاض المتزامن في عدد مرتكبي الجرائم لأول مرة يعني أنه لم يكن هناك انخفاض في نسبة مرتكبي الجرائم المتكررة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: محققون يفحصون المنطقة المحيطة بمنزل في بمحافظة فوكوي، في 11 سبتمبر/ أيلول 2020 حيث تم العثور على جثة فتاة في المدرسة الثانوية. جيجي برس)