تعرف على أسماء المراحل العمرية المتقدمة باللغة اليابانية

تستخدم في اليابان الكثير من الكلمات للدلالة على المرحلة العمرية من بينها كانريكي التي تشير إلى عمر 60 عاما وكوكي التي تشير إلى عمر 70 عاما. في هذه المقالة نستعرض أسماء الفئات العمرية حتى عمر 100 عام ونشرح أسباب تسميتها.

لطالما استخدمت في اليابان كلمات خاصة عند الاحتفال ببلوغ 60 و70 عاما من العمر. إلا أن زيادة متوسط العمر المتوقع –87.1 عاما للنساء و81.1 عاما للرجال في 2022– أدت إلى انتشار استخدام مصطلحات خاصة بالمراحل العمرية المتقدمة. وقد اعتمد في صياغة الكثير من تلك المصطلحات على ربط بين الأرقام وحروف الكانجي.

還暦 (كانريكي، 60 عاما)

يعني بلوغ عمر 60 في شرق آسيا المرور بدورة كاملة مكونة من حيوانات الأبراج الـ12 ”إيتو“ المرتبطة بخمسة عناصر هي الخشب والنار والأرض والمعدن والماء. ساد تقليد يتمثل في ارتداء سترة تشانتشانكو حمراء اللون – التي يرتديها الرضع غالبا ويعتقد أنها تطرد الأرواح الشريرة – في إشارة إلى العودة إلى بداية الدورة. إلا أن هذا التقليد لم يعد شائعا في الوقت الحالي، ولم يعد عمر 60 عاما يشير إلى التقدم في السن على نحو خاص، حيث لا يزال الكثير من الأشخاص لا يفكرون حتى في التقاعد في هذا العمر.

古希 (كوكي، 70 عاما)

تأتي كلمة ”كوكي“ من قصيدة للشاعر الصيني دو فو الذي عاش في القرن الثامن، تشير إلى ندرة الوصول إلى هذا العمر. إلا أن الوصول لهذا العمر لم يعد نادرا كما يبين الهرم السكاني الموجود أدناه.

喜寿 (كيجو، 77 عاما)

يعني حرف الكانجي 喜 ”السعادة“، ولكن يمكن أيضا كتابته بالشكل الأبسط والمختصر 㐂، المكون من تكرار حرف الكانجي 七 الذي يعني رقم ”سبعة“. وهذا الارتباط مع رقم 7 يجعله الكانجي الأمثل لتمثيل عمر 77. أما الكانجي الثاني من هذه الكلمة هو 寿 ويعني ”تهنئة“ و ”طول العمر“، وهذا الكانجي هو الجزء الثاني المستخدم في جميع المصطلحات التالية التي تشير إلى فئات عمرية مختلفة.

傘寿 (سانجو، 80 عاما)

الكانجي المختصر لـ 傘 هو 仐، والذي يشبه 八十 ”هاتشي جو“، وهو طريقة كتابة رقم 80 بحروف الكانجي.

米寿 (بييجو، 88 عاما)

إذا قمنا بتفكيك كانجي 米، يمكننا الحصول على 八十八 ”هاتشي جو هاتشي“ وهي طريقة كتابة رقم 88 بحروف الكانجي.

卒寿 (سوتسوجو، 90 عاما)

الكانجي المختصر لـ 卒 هو 卆، والذي يشبه 九十 ”كيوجو“ وهي طريقة كتابة رقم 90 بحروف الكانجي.

白寿 (هاكوجو، 99 عاما)

يكتب كانجي الرقم 100 بهذه الطريقة 百، وبحذف الضلع العلوي منه (الذي يمثل كانجي رقم واحد 一) يتحول الكانجي إلى白 الذي يعني ” أبيض“، إلا أنه يمثل هنا المرحلة العمرية 99 عاما.

百寿 (هياكوجو، 100 عام)

تحتوي هذه الكلمة ببساطة على الكانجي الذي يشير إلى رقم 100. ويمكن كتابة هذه الكلمة بطريقة أخرى هي ”كيجو 紀寿“ حيث يُستخدم الحرف الثاني من كلمة ”سييكي 世紀“ التي تعني ”قرن“.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)