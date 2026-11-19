في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، تم الإعلان عن قائمة تضم 30 مرشحًا للفوز بلقب «كلمة أو عبارة العام» في اليابان. وفي هذه المقالة، نستعرض القائمة الكاملة للمصطلحات التي عكست أبرز الأحداث والاتجاهات التي طبعت عام 2026 في المجتمع الياباني.

عبارات تستحضر أبرز أحداث العام في اليابان

في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تنشر دار النشر اليابانية ”جيو كوكومين شا“ قائمة طويلة من الكلمات والعبارات الأكثر تداولا هذا العام. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، صدرت القائمة، لتقدم صورة عن أبرز الأحداث والشخصيات والوقائع وغيرها من الأمور التي تركت بصمتها في حياة اليابانيين خلال العام.

وكما جرت العادة، تنتمي هذه المصطلحات إلى طيف واسع من المجالات، بدءا من السياسات العامة والقرارات القانونية، وصولا إلى الثقافة الشعبية، بما فيها الموسيقى والمانغا، بالإضافة إلى المأكولات، القطاع المالي، الرياضة، وغيرها. ألقوا نظرة على القائمة الكاملة أدناه، وترقبوا مقالنا في شهر ديسمبر/كانون الأول الذي نسلط فيه الضوء على الكلمات الفائزة لهذا العام، الذي يوافق عام الحصان (وفق الأبراج الصينية).

الكلمات والعبارات المرشحة لعام 2026

青切符 — ”آو كيبّو“: في شهر أبريل/نيسان، دخلت تعديلات على قانون المرور في اليابان حيز التنفيذ، موسعة نطاق تطبيق نظام ”البطاقة الزرقاء“ ليشمل راكبي الدراجات الهوائية الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر، وذلك في حالات المخالفات المرورية البسيطة التي يكتفى فيها بدفع غرامة مالية بدلا من الملاحقة الجنائية. ويشمل النظام 113 نوعا من المخالفات، وتتراوح الغرامات بين 3000 ين عند ركوب الدراجة الهوائية مع شخص آخر، و12 ألف ين عند استخدام الهاتف الذكي أثناء قيادة الدراجة الهوائية.

あかり、信じてるからな — ”أكاري، شينجيتيرو كارا نا“: (أكاري، أنا أعتمد عليك بهذا الأمر)“ أصبحت هذه العبارة شائعة بين المتابعين بأعداد هائلة للطاهية وأخصائية التغذية المسجلة هاسيغاوا أكاري على وسائل التواصل الاجتماعي. فكثيرا ما تتضمن أساليبها خطوات غير مألوفة، تدفع متابعيها إلى إعادة إعداد أطباقها بمزيج من التردد إزاء الاختصارات التي تلجأ إليها، والانبهار بالنتائج الرائعة التي تحققها.

AI”-AI暴走 بوسو“: أثارت التقارير عن ”خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة“ مخاوف متزايدة لدى الرأي العام بشأن هذه التكنولوجيا التي تتطور بوتيرة متسارعة. فقد أدت أدوات جديدة أطلقت مؤخرا إلى تجاوز بيئات الاختبار المعزولة التي وُضعت فيها، ما تسبب في هجمات إلكترونية، كما أسهم الانتشار الكبير للهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إثارة مخاوف واسعة بشأن هذه التكنولوجيا واستخداماتها.

キオクシア — ”كيوكوشيا“: شهدت أسهم شركة Kioxia، إحدى كبريات الشركات اليابانية المصنعة لأشباه الموصلات، ارتفاعا حادا مدفوعا بالطلب المتزايد على شرائح الذاكرة بفعل طفرة الذكاء الاصطناعي. وفي يونيو/حزيران، تجاوزت الشركة تويوتا لتصبح الأعلى قيمة سوقية في اليابان، غير أن أسهمها شهدت تراجعا حادا في وقت لاحق من العام، ما أثار مخاوف المستثمرين من احتمال تشكل فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ギルティ — ”غيروتي“: تصدرت ثقافة الاستمتاع بالمأكولات الغنية والدسمة المشهد هذا العام، إذ بدأ المستهلكون في اليابان يتجاوزون الأطعمة الخالية من الشعور بالذنب، والمنخفضة السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات أو الدهون، ليتجهوا إلى الاستمتاع بمجموعة متزايدة من المنتجات التي لا تخلو من الشعور ”بالذنب“.

警戒レベル5 — ”كييكاي ريبيرو 5“: في مايو/أيار، دشنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية نظاما جديدا متدرجا للمعلومات والتحذيرات المتعلقة بالكوارث الجوية. وبموجب هذا النظام، تصدر مستويات مختلفة من التحذيرات بشأن الفيضانات والأمطار الغزيرة والانزلاقات الأرضية وارتفاع أمواج العواصف، ويُعد ”مستوى التحذير 5“ أعلى هذه المستويات، إذ يشير إلى ضرورة اتخاذ السكان إجراءات فورية لحماية أنفسهم.

言語化 — ”غينغوكا“: يشير هذا المصطلح إلى تحويل الآراء المبهمة أو الرغبات التي يصعب التعبير عنها إلى كلمات واضحة. وقد شهدت اليابان تزايدا في عدد الكتب التي تتضمن عناوينها هذا المصطلح، كما بات مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان مطالبين –بصورة متزايدة– بالتعبير عن آرائهم بوضوح ودقة. وفي الوقت نفسه، يولي كثيرون في المجتمع الياباني أهمية متزايدة للقدرة على التعامل مع المشاعر الداخلية للإنسان، التي يصعب أحيانا التعبير عنها بالكلمات.

声の権利 — ”كوئي نو كينري“: حظي مفهوم ”حقوق الصوت“ باهتمام متزايد عقب حكم أصدرته محكمة دائرة طوكيو في سبتمبر/أيلول، في قضية رفعها مؤدي الأصوات تسودا كينجيرو، قضى بأن صوت الشخص –شأنه شأن صورته– مشمول بحماية حقوق الدعاية. ومع تنامي قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على إنشاء نسخ رقمية مطابقة للأشخاص، تتزايد الدعوات إلى إرساء حماية قانونية راسخة لصوت كل فرد وغيره من سماته الشخصية.

酷暑日 — ”كوكوشوبي“: أضافت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في أبريل/نيسان مصطلح ”كوكوشوبي“ إلى تصنيفها للأيام الحارة، لوصف الأيام التي تبلغ فيها درجة الحرارة القصوى 40 درجة مئوية أو أكثر. وشهد فصل الصيف تسجيل محطات الأرصاد الجوية المحلية 36 حالة من هذا النوع، في رقم قياسي غير مسبوق.

消費税1% — ”شوهيزيي 1%“: وافق مجلس الوزراء برئاسة تاكايتشي ساناي في أكتوبر/تشرين الأول على مشروع قانون يقضي بخفض ضريبة الاستهلاك المفروضة على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين، اعتبارا من أبريل/نيسان 2027. ويهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين يواجهون ضغوطا متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة. وكانت ضريبة الاستهلاك في اليابان تبلغ 3% عند فرضها للمرة الأولى عام 1989.

好きすぎて滅！ — ”سوكي سوغيتي ميتسو!“: حققت فرقة الفتيان اليابانية M!LK نجاحا جديدا بأغنيتها التي يمكن ترجمة عنوانها إلى ”أعشقك إلى حد الموت“. وقد ألهمت الأغنية عبارات مشتقة تصف المشاعر الجياشة، بل وأدت لانتشار ما يعرف بوضعية ”ميتسو“.

スクイーズ — ”سوكويزو“: يُستخدم مصطلح Squeeze في اليابان للإشارة إلى الدمى اللينة التي يمكن عصرها وضغطها. وقد بدأت هذه الألعاب تحظى بشعبية واسعة نحو عام 2014، عندما انتشرت عبر يوتيوب بين أطفال المرحلة الابتدائية. وقد ازدادت شعبية إصدارات جديدة منها، بما في ذلك الأنواع التي تصدر أصوات طقطقة عند الضغط عليها.

スマホ農場 — ”سوماهو نوجو“: يُطلق هذا المصطلح على ما يُعرف بـ”مزارع النقر“ التي تجمع أعدادا كبيرة من الهواتف المحمولة، بهدف التلاعب بمؤشرات التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الإعجابات وعدد المتابعين وزيارات الصفحات، وزيادتها بصورة مصطنعة. وتسعى هذه المزارع إلى التأثير في خوارزميات المنصات لدفع محتواها إلى الانتشار، في محاولة لتوجيه الرأي العام أو الاحتيال الإعلاني أو تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الخبيثة الأخرى.

Setlog ”سيتلوغ“: اكتسب هذا التطبيق المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي ومدونات الفيديو شعبية متزايدة، إذ يتيح للمستخدمين تصوير مقاطع قصيرة تتراوح مدتها بين ثانيتين و 3 ثوان على مدار اليوم، ثم دمجها في مقطع فيديو واحد لمشاركته مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء. وعلى غرار تطبيق BeReal، الذي كان ضمن قائمة الكلمات المرشحة عام 2024، يقدم Setlog لمحة عفوية وغير متكلفة عن الحياة اليومية للمستخدم. غير أن ثمة مخاوف من أن تؤدي هذه المشاركة العفوية إلى نشر المستخدمين معلومات شخصية أو سرية دون قصد.

だけ弁当 — ”داكي بينتو“: أثارت هذه الوجبات المعبأة ذات التقديم البسيط، التي تقدمها سلسلة متاجر ”لوسون ستور 100“ اليابانية منخفضة الأسعار، اهتمام المستهلكين المهتمين بالتوفير خلال عام 2026، بفضل أسعارها الزهيدة وبساطة تقديمها. وقد طرحت هذه الوجبات للمرة الأولى عام 2021، وتتكون عادة من الأرز وصنف جانبي واحد، مثل كرات اللحم أو النقانق البسيطة.

ちいかわ（現象） — ”تشيكاوا (غينشو)“: يشير مصطلح ”تشيكاوا“ أو ”ظاهرة تشيكاوا“ إلى التأثير الواسع الذي حققته سلسلة مانغا ذات شعبية كبيرة ابتكرتها رسامة غامضة تُعرف باسم واحد هو ناغانو. انطلقت السلسلة عام 2020 في صورة رسوم هزلية من لوحة واحدة نشرت على منصة تويتر (إكس)، ثم توسعت لتشمل كتبا منشورة، وتعاونات لإنتاج شخصيات مع المطاعم وشركات أخرى، وصولا إلى فيلم سينمائي طويل عام 2026. وقد استقطبت السلسلة جمهورا واسعا، من الأطفال الصغار إلى البالغين الذين يتعمقون في استكشاف الموضوعات التي يتناولها عالم تشيكاوا.

データセンター — ”ديتا سينتا“: برزت مراكز البيانات هذا العام في صدارة اهتمام الرأي العام في اليابان، كما في سائر أنحاء العالم، مع التوسع الهائل في استخدام الذكاء الاصطناعي، وما صاحبه من زيادة كبيرة في الطلب على المنشآت الضخمة اللازمة لتشغيل الأدوات المتاحة على الأجهزة التي يستخدمها الجميع. وقد أثار هذا التوسع في الوقت نفسه مخاوف بشأن الآثار البيئية لهذه المنشآت.

ドパガキ — ”دوباغاكي“: يجمع هذا المصطلح العامي بين جزء من كلمة ”دوبامين“ والكلمة اليابانية ”غاكي“، التي تعني الفتى المشاغب، ويشير إلى الأشخاص الذين يبحثون باستمرار عن جرعتهم التالية من الإثارة العابرة، من خلال مقاطع الفيديو القصيرة على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو ألعاب الفيديو القائمة على آليات المقامرة. ويميل هؤلاء الأشخاص، الذين لا يقتصرون بأي حال على فئة الشباب اليوم، إلى العجز عن التركيز لفترات طويلة. ومن المصطلحات الجديدة الأخرى المرتبطة بهذه الظاهرة ”دوباتشو (مدمنو الدوبامين)“، و ”سيرو أوجي (رجال السيروتونين)“ الأكبر سنا.

ナフサ — ”نافوسا“: تُعد النافثا، وهي مادة مشتقة من النفط، مكونا أساسيا في تصنيع العديد من المنتجات البلاستيكية، بما فيها زجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) المنتشرة على نطاق واسع في المتاجر اليابانية، بالإضافة إلى الحبر المستخدم في طباعة أغلفة المنتجات. وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في تأمين نحو 40% من احتياجاتها من النافثا، وقد تسببت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران هذا العام في اضطرابات حادة في السوق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد اللازمة للعديد من القطاعات.

なんとかなれーッ — ”نانتوكا ناري“: تشتهر شخصية هاتشيواري، إحدى الشخصيات المحببة في سلسلة تشيكاوا، بترديد هذه العبارة في اللحظات الحاسمة من أحداث القصة، والتي تعني ”لا تقلق، ستُفرج بطريقة ما“. وقد لامست الروح الإيجابية المتفائلة التي تحملها هذه العبارة مشاعر المشاهدين الذين يواجهون مصاعب الحياة الواقعية.

NISA貧乏 — ”نيسا بينبو“: مضت فترة على إطلاق نظام NISA ، أي حسابات الادخار والاستثمار الفردية اليابانية، غير أن نطاق هذه الحسابات الاستثمارية المعفاة من الضرائب سيتوسع عام 2027 ليشمل حسابات مخصصة للأطفال. ومع سعي كثيرين إلى ادخار الأموال لتأمين مستقبل أسرهم، يجد بعضهم أنفسهم أحيانا في حالة من ”فقر حسابات نيسا“، نتيجة تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الاستثمارات إلى حد يؤثر في الموارد المالية لمنازلهم.

パンチくん — ”بانتشي كون“: أطلق اسم ”بانتش-كون“ على قرد مكاك ياباني وُلد في يوليو/تموز 2025 بحديقة حيوان مدينة إيتشيكاوا في محافظة تشيبا. وقد تخلت أمه عنه في سن مبكرة، فتعلق بدلا منها بدمية على شكل إنسان الغاب، ما أثار تعاطفا واسعا معه، وأسهم في زيادة الإقبال بشكل كبير على قسم القرود في الحديقة، وعلى حديقة الحيوان بأكملها.

ピックルボール — ”بيكّورو بورو“: امتدت موجة الإقبال على رياضة ”بيكل بول“ في الولايات المتحدة وبلدان أخرى حول العالم إلى اليابان هذا العام، حيث أخذ عدد متزايد من الأشخاص يمارسون هذه اللعبة التي تجمع بين الإيقاع السريع وسهولة التعلم والممارسة.

フィジカルＡＩ — ”فيجيكارو AI“: يشير مصطلح ”الذكاء الاصطناعي المادي“ إلى تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في العالم الواقعي، من خلال دمج أنظمة الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي مع الأعمال الميدانية في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية والطائرات المسيرة والتنقل الآلي وغيرها من المجالات.

フレネミー — ”فورينيمي“: اشتُق هذا المصطلح من الكلمة الإنجليزية المركبة Frenemy، التي تجمع بين كلمتي ”صديق“ و ”عدو“، وأصبح مستخدما في اليابانية بالمعنى نفسه، للإشارة إلى شخص تربط المرء به علاقة ودية ظاهريا، رغم ما تنطوي عليه العلاقة في جوهرها من تنافس أو انعدام للثقة.

ホビ垢 — ”هوبي أكا“: يُستخدم هذا الاختصار للإشارة إلى حساب ثانوي على وسائل التواصل الاجتماعي، منفصل عن الحساب الرئيسي ”هون أكا“، ويُنشئه الشباب أساسا لنشر المحتوى المتعلق بالفرق الموسيقية أو الشخصيات أو الوسائط الإعلامية التي يرغبون في دعمها وزيادة انتشارها عبر الإنترنت.

ボンボンドロップシール（ボンドロ） — ”بونبون دوروبّو شيرو (بوندورو)“: حققت ملصقات ”بونبون دروب“ نجاحا هائلا بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وغيرهم من هواة جمع الملصقات خلال عام 2026. وقد أثارت دفاتر جمع الملصقات التي يعتزون بها، والتي امتلأت صفحاتها وانتفخت من سماكة هذه الملصقات المحشوة، اهتمام آبائهم، إلى جانب كثيرين ممن أعمارهم في العشرينات والثلاثينات الذين مارسوا الهواية نفسها في سنوات طفولتهم. وينظر كثيرون إلى هذا النشاط بإيجابية، باعتباره وسيلة ترفيه تقليدية بعيدة عن الشاشات، في عصر تتزايد فيه هيمنة العالم الرقمي.

モナキ — ”مونـاكي“: اقتحمت هذه الفرقة الغنائية المكونة من 4 رجال الساحة الفنية هذا العام بأغنيتها الأولى الناجحة «هونما يا دي، ناندي يا نين، شيران كيدو (إنه أمر حقيقي، لكنني لا أدري لماذا، على أي حال)“. ويتولى إنتاج الفرقة ساكاي كازويوشي من فرقة ”جونريتسو“. ونظرا إلى أن أعضاءها أكبر سنا بقليل مقارنة بمتوسط أعمار مؤدي فرق الآيدول، كان من المتوقع أن تجتذب بصورة أساسية الجمهور الأكبر سنا الذي يتابع فرقة جونريتسو. غير أن حركات الرقص السهلة التي يمكن تقليدها وكلمات أغانيها سهلة التذكر أكسبتها مكانا أيضا في قوائم الاستماع لدى المستمعين الأصغر سنا.

夜の踊り子 — ”يورو نو أودوريكو“: في عودة لافتة من الماضي، استعادت أغنية ”راقصة الليل (يورو نو أودوريكو)“، التي أطلقتها فرقة ”ساكاناكشن“ عام 2012، شعبيتها من جديد، بعدما استخدمها صناع المحتوى في اليابان ومختلف أنحاء العالم، وأرفقوها بحركات راقصة نشروها عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

りくりゅう — ”ريكو ريو“: شكّل الثنائي ميؤرا ريكو وشريكها كيهارا ريوئيتشي فريق ”ريكو-ريو“ الثنائي، وتمكنا من الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات التزلج الفني على الجليد للزوجي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا بإيطاليا، في فبراير/شباط من هذا العام. ولم يقتصر الانسجام الذي جمعهما على الجليد، بل امتدا إلى حياتهما الشخصية، إذ أعلنا في أغسطس/آب خطوبتهما واستعدادهما للزواج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)