شهد القرن العشرون ظهور اتجاهات جديدة في عالم المانغا، استهدفت شرائح متنوعة من القراء. ومن أبرزها مانغا الشوجو، التي تجاوز تأثيرها حدود الأعمال الموجّهة للفتيات، ليمتد إلى أنواع أدبية وفنية أخرى. وفيما يلي، نستعرض أبرز المجلات التي أسهمت في انتشار هذا النوع من المانغا وترسيخ مكانته.

شعبية متزايدة على الصعيد الدولي

يكتسب عمل مانغا من نوع ”شوجو“ بعنوان ”كيمي ني تودوكي: منّي إليك“، من تأليف شينا كاروهو، شعبية متزايدة في مختلف أنحاء العالم. وتروي هذه المانغا قصة حب تنشأ في بلدة صغيرة في محافظة هوكّايدو بين الفتاة الهادئة والكئيبة كورونوما ساواكو ونجم الصف المدرسي كازيهايا شوتا.

نُشرت المانغا على حلقات في مجلة ”بيسّاتسو مارغريت“ خلال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2017. وتم استيحاء مسلسل أنيمي من هذه المانغا عُرض موسمه الأول عام 2009، تلاه الموسم الثاني عام 2011. وتعاونت نتفليكس مع تلفزيون طوكيو لإنتاج نسخة درامية واقعية، بدأ بثها عبر الإنترنت عام 2023، فيما حصلت نتفليكس على الحقوق الحصرية لبث الموسم الثالث من الأنيمي، الذي بدأ عرضه في أغسطس/آب عام 2024. ويبدو أن هذه الخطوة كانت العامل الذي أثار أخيرا الاهتمام العالمي بالعمل.

أتاحت خدمة البث عبر الإنترنت اليابانية Abema مشاهدة بعض حلقات مسلسل الأنيمي المستوحى من مانغا ”كيمي ني تودوكي“ مجانا (© شينا كاروهو/شويشا، لجنة إنتاج كيمي ني تودوكي. [أبيما، بي آر تايمز])

ولعل جوهر جاذبية هذا العمل يكمن في تصويره للتوترات التي ترافق الحب في مقتبل العمر. وقد بلغت قصصه من الواقعية حدا جعل جمعية خدمات مكتبات الشباب في الولايات المتحدة تختاره ضمن قائمتها لأفضل الروايات المصورة للمراهقين لعام 2010، الأمر الذي أسهم في وصوله إلى رفوف المكتبات في المدارس والمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد.

لطالما حظيت أعمال مثل ”ون بيس“ و ”هجوم العمالقة“ بشعبية واسعة في الخارج، وهي أعمال بدأ نشرها المتسلسل في مجلات موجهة إلى الرجال والفتيان. غير أن الأعمال التي ظهرت في الأصل ضمن مجلات مخصصة للنساء بدأت –في السنوات الأخيرة– تحظى بدورها أيضا بشعبية متنامية.

ومن الأمثلة البارزة على هذا الصعود مانغا ”سلة الفاكهة“ لتاكايا ناتسوكي، وهي قصة خيالية تدور أحداثها في أجواء مدرسية، ونُشرت على حلقات في مجلة ”هانا تو يومي“ من عام 1998 إلى عام 2006. وقد تصدرت الإصدارات الأمريكية منها قائمة مبيعات المانغا الصادرة عن ”بوكس سكان“ في عامي 2005 و 2006. وفي عام 2007، وصل المجلد السادس عشر إلى المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة ”يو إس إيه تودي“ لأفضل 150 كتابا مبيعا. وفي العام نفسه، دخلت السلسلة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها مانغا الشوجو الأكثر مبيعا.

بطاقات أكريليك عليها مشاهد من شارة النهاية في مسلسل الأنيمي المقتبس من ”سلة الفواكه“ (© تاكايا ناتسوكي/هاكوسينشا ولجنة إنتاج سلة الفواكه [أرما بيانكا، بي آر تايمز])

أما مانغا ”إيتازورا نا كيس (قبلة مرحة)“ لتادا كاورو، والتي بدأ نشرها في مجلة بيساتسو مارغريت عام 1990، فقد اقتُبست في أعمال درامية تلفزيونية واقعية في كل من تايوان وكوريا الجنوبية وتايلند.

التنوع والتخصص ما بعد الحرب

أتاح النهج الياباني القائم على نشر المانغا على شكل حلقات بانتظام، وتقديمها إلى جمهورها عبر المجلات الأسبوعية والشهرية، فرصة للقراء والفنانين كي ينموا ويتطوروا معا.

لكل مجلة جمهورها المستهدف المحدد بدقة، والمصنف وفق الفئة العمرية والاهتمامات، مع تقسيمات أكثر دقة داخل المحتوى نفسه. وتوجد في بعض البلدان، مثل تايوان وكوريا الجنوبية، مجلات تشبه مجلات مانغا الشوجو اليابانية، غير أن تقسيم السوق فيها لا يبلغ درجة الدقة والتفصيل نفسها. ولهذا، يظل أسلوب اليابان في تصنيف المجلات نموذجا استثنائيا من منظور دولي.

تعود جذور مجلات مانغا الشوجو المعاصرة إلى مجلات الفتيات التي ظهرت في عصر ما قبل الحرب. ففي أوائل القرن العشرين، كان التعليم في اليابان يفصل بين الجنسين، وانعكس ذلك على مجلات الأطفال، إذ صدرت منشورات مستقلة للفتيات وأخرى للفتيان. وحتى بعد اعتماد التعليم المختلط في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، استمرت المجلات في الحفاظ على هذا الفصل القائم على الجنس.

في أواخر أربعينات القرن العشرين، بدأت دور النشر إصدار مجلات جديدة للفتيات تباعا، ثم شرعت خلال خمسينات القرن نفسه في تطوير منشورات خاصة لطالبات المرحلة الابتدائية وفي البداية، كانت هذه المجلات تعتمد في معظمها على القصص القصيرة والمواد النصية المطولة، لكن المساحة المخصصة للمانغا أخذت تتزايد تدريجيا بمرور الوقت. وكان من أسباب هذا التحول أن معظم رسامي المانغا في تلك المرحلة التأسيسية المبكرة كانوا من الرجال. غير أن النساء بدأن يبرزن بقوة لاحقا، مع ازدهار المانغا في فترة ما بعد الحرب، فصعدت إلى الواجهة فنانات من أمثال ميزونو هيديكو وهوسوكاوا تشييكو وماكي ميياكو.

تطورت المجلات الموجهة إلى الفتيات لتصبح في نهاية المطاف مجلات متخصصة في مانغا الشوجو. (بإذن من متحف مانغا الشوجو)

تطور مانغا الشوجو بالتوازي مع تحرر المرأة

يمكن النظر إلى تاريخ مانغا الشوجو بوصفه انعكاسا لتاريخ استقلال المرأة وتحررها.

كانت مجلات الفتيات الصادرة قبل الحرب متأثرة بشدة بالأعراف الاجتماعية السائدة آنذاك، والتي كانت تفرض على المرأة أن تكون زوجة صالحة وأمّا مثالية، ولذلك كانت المقالات التي تقدم نماذج للحياة المنزلية عنصرا أساسيا في تلك المجلات. لكن مع ترسخ فكرة المساواة بين المرأة والرجل بعد الحرب، بدأت تظهر المزيد من المواد التي تصور الفتيات بوصفهن مستقلات ويتمتعن بالحرية. وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه المواد ظل يركز على الرومانسية، فقد ظهرت أيضا مقالات تصور المرأة وهي تؤدي دورا أكثر فاعلية في المجتمع. كما سلطت الضوء على مهن وجدتها الفتيات مثيرة للاهتمام، مثل مضيفة الطيران ومصممة الأزياء.

في مانغا ”ريـبون نو كيشي (الأميرة ياقوت)“، التي ألفها تيزوكا أوسامو ونُشرت على حلقات في مجلة ”شوجو كورابو (نادي الفتيات)“ من عام 1953 إلى عام 1956، تولد الشخصية الرئيسية –الأميرة ياقوت– بقلب فتاة وقلب فتى معا. وعلى الرغم من تربيتها في البداية بوصفها أميرا، يكتشف خصمها في السلسلة سرها، ويستغله للإطاحة بالمملكة. عندها تصبح ياقوت الفارسة ذات الشريط، وتقاتل الشر. وقد تركت معالجة هذا العمل لمرونة الهوية الجندرية تأثيرا قويا في أجيال الفنانين اللاحقة.

عرض خاص بمانغا ”الأميرة ياقوت“ ضمن المعرض الخاص بتيزوكا أوسامو، الذي أقيم في مقاطعة هونان بالصين في سبتمبر/أيلول عام 2019. (© وكالة أنباء شينخوا/كيودو)

وعلى خلاف مانغا الشونين، التي تميل إلى التركيز المكثف على القتال والانتصار، تركز مانغا الشوجو على التعبير عن وجهات نظر الشخصيات وحالاتها العاطفية. وبدأ الفنانون يبدعون بحرية في أشكال الإطارات، مستفيدين من المساحات الفارغة. وأصبح من الممكن عرض الماضي والحاضر في صفحة واحدة، كما اتسمت الأعمال في كثير من الأحيان بأساليب زخرفية في النصوص والتخطيط، مثل تراكب المونولوجات الداخلية للشخصية الرئيسية، ما يوضح كيف سلكت مانغا الشوجو مسارا تطوريا مختلفا عن مانغا الشونين.

تطور مانغا الشوجو مع المجلات الأسبوعية

في أواخر عام 1962، أطلقت دار النشر كودانشا مجلة ”شوجو فريند“، وأصدرت شويشا مجلة ”ويكلي مارغريت“ عام 1963.

سعت كلتا المجلتين بنشاط إلى استقطاب فنانين جدد. وقد ظهرت ساتوناكا ماتشيكو لأول مرة في عالم المانغا وهي في السادسة عشرة من عمرها، بينما كانت لا تزال طالبة في المرحلة الثانوية، بعد فوزها بجائزة كودانشا للمانغا الأولى عام 1964. وظهر كثير من فناني مانغا الشوجو الجدد للمرة الأولى وهم لا يزالون في المرحلة الثانوية أو فور تخرجهم منها. وأصبح هؤلاء بمثابة أخوة أكبر سنا لطالبات المرحلتين الابتدائية والإعدادية اللواتي شكّلن جمهور المانغا، إذ فهموا مخاوف الفتيات الأصغر سنا وآمالهن.

كانت الأعمال المنشورة على حلقات في المجلات الشهرية تميل إلى أن تكون قصيرة، ولا تتجاوز مدتها 6 أشهر في الغالب. أما الأعمال التي استمرت لسنوات، مثل الأميرة ياقوت، فكانت استثناء. لكن المجلات الأسبوعية كانت تتيح نشر عدد من الصفحات يعادل 4 أضعاف ما تتيحه المجلات الشهرية خلال الفترة الزمنية نفسها، ما أتاح فرصة لتطوير القصص بدرجة أكبر خلال وقت أقصر. وشجع ذلك على زيادة عدد رسامي المانغا الذين أرادوا تجربة كتابة قصص أطول.

كما أصدرت شويشا وكودانشا، في الوقت نفسه، مجلات فصلية وشهرية. وأتاح ذلك مساحة لعرض أعمال الفنانين الذين لم يتمكنوا من مواكبة وتيرة النشر الأسبوعي، ومنحهم مجالا للتطور والنمو.

بدأت مجلات المانغا، في نهاية المطاف، تنشر المزيد من القصص الطويلة. (بإذن من متحف مانغا الشوجو)

نشرت ميزونو هيديكو مانغا ”شيروي تورويكا (ترويكا الأبيض)“ على حلقات في مجلة ويكلي مارغريت خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 1965. وصور العمل حياة شابة وُلدت لأب ثوري روسي، في خضم سقوط الإمبراطورية الروسية، وقدمت إلى مانغا الشوجو دراما تاريخية واسعة النطاق تضاهي أي رواية. كما نشرت مجلة ويكلي مارغريت قصة إيكيدا ريوكو التي تدور أحداثها خلال الثورة الفرنسية وهي بعنوان ”بيروسايو نو بارا (ليدي أوسكار)“، في الفترة من عام 1972 إلى عام 1973. وقد أسهم التحول إلى النشر الأسبوعي في ظهور أعمال تولي اهتماما أكبر بالتعبير التفصيلي.

نشأة مانغا BL

انتقلت مجلة ”شوجو كوميك“ التابعة لدار النشر شوغاكوكان من إصدار شهري إلى إصدار نصف شهري ثم أسبوعي. وبوصفها وافدا متأخرا إلى هذا المجال، واجهت صعوبة في استقطاب الفنانين المخضرمين، ولذلك ركزت جهودها على اكتشاف المواهب الجديدة.

قدمت أعمالا مثل ”كازي تو كي نو أوتا (قصيدة الريح والأشجار)“ لتاكيميا كيكو، والتي نُشرت على حلقات من عام 1976 إلى عام 1984، و ”توما نو شينزو (قلب توما)“، لهاغيو موتو عام 1974، تتناول قصص حب بين فتيان في مدارس داخلية أوروبية. وكان هذا الموضوع، الذي حطم المحرمات الاجتماعية، صادما في ذلك الوقت، لكن هذه القصص المصورة استقطبت القراء من خلال تصويرها دراما الحب الحقيقي الذي يتجاوز القصص المعتادة عن الحب بين الرجال والنساء. ومع كتابة فنانين مثل أويكي ياسوكو وياماغيشي ريوكو قصصا مشابهة، سرعان ما تشكل منها نوع أدبي مستقل.

وتبنت مجلة ”جون“ هذا الأسلوب عند تأسيسها عام 1978، ثم امتزج بثقافة مجلات الدوجينشي المستقلة وثقافة المثليين في سبعينات وثمانينات القرن العشرين. ومع تطور ثقافة أسواق القصص المصورة خلال تسعينات القرن نفسه، تبلور هذا الأسلوب في نهاية المطاف ليصبح نوعا يعرف باسم ”بويز لاف (حب الفتيان)“.

شكّلت مجلات مانغا الشوجو ملاذا للفتيات، ومكانا يهربن فيه من صعوبات الحياة اليومية من خلال أعمال تساعدهن على مواجهة مخاوفهن وتقاسم أحلامهن. ولا تزال الأعمال المتصلة بهذه الجذور تصدر حتى اليوم، وتلهم مشاعر مماثلة لدى القراء في مختلف أنحاء العالم. وقد تجاوزت الرقة التأملية والثراء التعبيري في الأسلوب الفني، اللذان أوجدتهما مانغا الشوجو، حدود هذا النوع الأدبي، وأصبحا حاضرين اليوم في طيف واسع من الأعمال. وتستحق المجلات التي احتضنت هذا النوع الأدبي مزيدا من الاهتمام ضمن ثقافة المانغا اليابانية.

يُعد متحف مانغا الشوجو أرشيفا خاصا في أكيرونو بطوكيو، يضم نحو 60 ألف مادة تتعلق بمجلات المانغا وغيرها. يفتح المتحف أبوابه بعد ظهر أيام السبت، والدخول إليه بالحجز المسبق فقط. (© Nippon.com)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)